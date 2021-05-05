MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy kansere yakalandı

Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy kansere yakalandı

05.05.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan Komiser rolüyle yıldızı parlayan genç oyuncu Boğaç Aksoy’dan üzücü haber geldi. Boğaç Aksoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu.

Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy kansere yakalandı

Arka Sokaklar dizisinde 4 sezon boyunca başarıyla canlandırdığı Volkan Komiser rolüyle hafızalara kazınan genç oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu.

Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan 31 yaşındaki oyuncu şunları yazdı:

"Üzülerek söylemek isterim... Lenfoma kanserine yakalandım. Uzun bir süre daha buralarda olamayacağım. En yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza dönemezsem affedin" diyerek sevenlerinden dua istedi.

b

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır.

c

Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

d

Boğaç Aksoy, Arka Sokaklar dizisinde 4 sezon rol almıştı. Aksoy'un canlandırdığı Volkan karakteri oldukça sevilmişti.

e

Lenfoma kanserine yakalandığını duyuran ünlü oyuncuya eski rol arkadaşları ve ailesinden destek mesajları yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
Hıncal Uluç'tan Tarkan'a sert sözler! "Aç meslektaşları için..."Hıncal Uluç'tan Tarkan'a sert sözler! "Aç meslektaşları için..."
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah acil şifa versin,sevdiklerine bağışlasın
Aminnn

En Çok Okunan Haberler

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte

"Mansur Yavaş reddetti" Nedenini böyle açıkladı

"Mansur Yavaş reddetti" Nedenini böyle açıkladı

3'üncü doz yerli aşıyla yapılacak

3'üncü doz yerli aşıyla yapılacak

Film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu

Film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir?

İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.