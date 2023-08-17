Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş'ın kızı TikTok fenomeni oldu! Güzelliğiyle büyüledi

Mahallenin Muhtarları, Arka Sokaklar, Çukur gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Filiz Taçbaş son olarak 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekili aday adayı olmuştu. Siyasete girme hevesi yarım kalan Taçbaş, 14 milletvekili adayı arasına girememişti.

Özel hayatı ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Filiz Taçbaş şimdi de kızıyla gündem oldu. Oyuncu Filiz Taçbaş’ın 22 yaşındaki kızı Selin Yavuz’un TikTok fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Paylaştığı videoları 1.5 milyondan fazla izlenen ve büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Yavuz, annesinin izinden gitmeye karar verdi.

Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde okuyan Selin Yavuz, bir yandan da oyunculuk dersleri alıyor.

Dersleri önce annesinden almaya başlayan fenomen, ardından oyunculuk akademisinde eğitimine devam edecek.



