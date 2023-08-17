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  4. Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş'ın kızı TikTok fenomeni oldu! Güzelliğiyle büyüledi

Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş'ın kızı TikTok fenomeni oldu! Güzelliğiyle büyüledi

17.08.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Ayla karakteriyle hafızalarımıza kazınan Filiz Taçbaş rol aldığı yapımlar, başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncunun Cahit Yavuz ile evliliğinden olan kızı Selin Yavuz şimdilerde büyüdü ve sosyal medya fenomeni oldu. Taçbaş'ın kızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Mahallenin Muhtarları, Arka Sokaklar, Çukur gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Filiz Taçbaş son olarak 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekili aday adayı olmuştu. Siyasete girme hevesi yarım kalan Taçbaş, 14 milletvekili adayı arasına girememişti.

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Özel hayatı ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Filiz Taçbaş şimdi de kızıyla gündem oldu. Oyuncu Filiz Taçbaş’ın 22 yaşındaki kızı Selin Yavuz’un TikTok fenomeni olduğu ortaya çıktı.

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Paylaştığı videoları 1.5 milyondan fazla izlenen ve büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Yavuz, annesinin izinden gitmeye karar verdi.

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Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde okuyan Selin Yavuz, bir yandan da oyunculuk dersleri alıyor.

Filiz Taçbaş kız

Dersleri önce annesinden almaya başlayan fenomen, ardından oyunculuk akademisinde eğitimine devam edecek.

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