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Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu önce paylaştı sonra sildi! Görenler tanıyamadı, Şevket Çoruh affetmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.10.2024 07:58
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Arka Sokaklar'ın yıldız isimlerinden İlker İnanoğlu son pozuyla resmen dile düştü. Kendisine hiç benzemeyen bir pozu paylaşan ve hemen silen İlker İnanoğlu'nu gören rol arkadaşı Şevket Çoruh dayanamadı.

Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu önce paylaştı sonra sildi! Görenler tanıyamadı, Şevket Çoruh affetmedi

Arka Sokaklar'da uzun yıllardır rol alan İlker İnanoğlu çok farklı bir olayla gündemde.

Emniyet müdürü Engin’e hayat veren İlker İnanoğlu sosyal medyada fazlasıyla filtre yaptığı bir pozunu paylaşınca fena dile düştü.

Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğlu olan ve "Yumurcak" filmiyle hafızalara kazınan İlker İnanoğlu neden niçin bilinmez ama bu kendisine hiç benzemeyen pozunu paylaştıktan kısa süre sonra paylaşımı sildi.

Ancak sosyal medyada bir kere fotoğraf paylaşmaya gör! İlker İnanoğlu'nun da o keresi hızlıca yayıldı ve dile düştü.

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Arka Sokaklar'dan rol arkadaşı Şevket Çoruh da elbette dayanamadı.

Fazlasıyla filtreden tanınmayan arkadaşı İlker İnanoğlu'na kelime şakası yapmadan duramayan Çoruh paylaşıma "İlker İnanamıyorumoğlu" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İlker İnanoğlu arka sokaklar
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