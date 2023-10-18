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  4. Arka Sokaklar'ın esmer güzeli Ela Yörüklü setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Arka Sokaklar'ın esmer güzeli Ela Yörüklü setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

18.10.2023 16:37 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Ezgi karakteri ile büyük beğeni toplayan Ela Yörüklü başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncu setlere geri dönüyor. Ela Yörüklü'nün yeni projesi belli oldu.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın esmer güzeli Ela Yörüklü başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Bir süredir ekranda olmayan ünlü ismin yeni adresi belli oldu.

Ela Yörüklü 1

“Kalk Gidelim” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken ardından Arka Sokaklar’la yıldızı parlayan Yörüklü'nün Atv’nin Ortaks Yapım imzalı dizisi “Yıldızlar Bana Uzak”la anlaştığı ortaya çıktı.

Ela Yörüklü 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bahadır İnce’nin yönettiği, Ercan Uğur’un ise kelame aldığı dizide Yörüklü “Zuhal” Karakterine hayat verecek.

Ela Yörüklü 3

Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, İnanç Konukçu, Evrim Doğan, Murat Daltaban ve Goncagül Sunar’u buluşturan dizide Zuhal, Burcu Kıratlı’nın hayat vereceği Güneş’in sırdaşı olarak izleyicisinin karşısına çıkacak.

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