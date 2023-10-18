Arka Sokaklar'ın esmer güzeli Ela Yörüklü setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın esmer güzeli Ela Yörüklü başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Bir süredir ekranda olmayan ünlü ismin yeni adresi belli oldu.

“Kalk Gidelim” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken ardından Arka Sokaklar’la yıldızı parlayan Yörüklü'nün Atv’nin Ortaks Yapım imzalı dizisi “Yıldızlar Bana Uzak”la anlaştığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bahadır İnce’nin yönettiği, Ercan Uğur’un ise kelame aldığı dizide Yörüklü “Zuhal” Karakterine hayat verecek.

Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, İnanç Konukçu, Evrim Doğan, Murat Daltaban ve Goncagül Sunar’u buluşturan dizide Zuhal, Burcu Kıratlı’nın hayat vereceği Güneş’in sırdaşı olarak izleyicisinin karşısına çıkacak.





