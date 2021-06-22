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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’dan yeni proje

22.06.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Hüsnü Çoban’ı canlandıran Özgür Ozan, yıllar sonra yeni bir projede rol almayı kabul etti.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’dan yeni proje

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan, 15 yıldır Kanal D’nin fenomen yapımında başrolü üstleniyor. Arka Sokaklar’dan önce Çocuklar Duymasın dizisinin Selami’si olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

ÖZGÜR OZAN NETFLIX FİLMİNDE

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle adeta özdeşleşen Özgür Ozan, en son 2015 yılında Git Başımdan adlı sinema filminde rol almıştı. Söylentilere göre; Özgür Ozan, başrollerini Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı Netflix filmi Aşk Taktikleri’nde rol alacak.

Emre Kabakuşak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin hikayesini ise Pelin Karamehmetoğlu yazdı. Bu arada Arka Sokaklar dizisi de geçtiğimiz cuma günü 594.bölümü ile birlikte sezon finali yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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