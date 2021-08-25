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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yeni imajıyla şaşırttı!

25.08.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana getirilen Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile uzun yıllardır izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yeni imajıyla şaşırttı!

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteriyle sevilen Özgür Ozan'ın diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Dizinin hayranlarını Hüsnü Çoban karakterine ne olacağını merakla beklerken, Özgür Ozan yeni bir proje için imaj değiştirdi.

Arka Sokaklar'ın yeni sezon öncesinde bir film projesinde yer alan ünlü oyuncu, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.

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Değişimiyle dikkat çeken Özgür Ozan o kareleri "Bekliyoruz bakalım" notuyla paylaştı.

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Ünlü oyuncunun paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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