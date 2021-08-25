Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yeni imajıyla şaşırttı!

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteriyle sevilen Özgür Ozan'ın diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Dizinin hayranlarını Hüsnü Çoban karakterine ne olacağını merakla beklerken, Özgür Ozan yeni bir proje için imaj değiştirdi.

Arka Sokaklar'ın yeni sezon öncesinde bir film projesinde yer alan ünlü oyuncu, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.

Değişimiyle dikkat çeken Özgür Ozan o kareleri "Bekliyoruz bakalım" notuyla paylaştı.



Ünlü oyuncunun paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.



