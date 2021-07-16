Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı veda mı ediyor? Özgür Ozan ayrılıyor mu?

15 yıldır ekranda olan Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşuluyor.

Hüsnü Çoban karakteriyle izleyicilerin en sevdiği isimlerden birisi olan Özgür Ozan'ın yeni bir projede rol alıp almayacağı merak konusuydu.

Kulislerde konuşulan son iddialara göre Özgür Ozan'ın Aşk Taktikleri'nin kadrosuna katıldı.

Ünlü oyuncu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu.

ÇOBAN AİLESİ YOK OLUYOR

Çocukluğundan bu yana dizide Tekin Çoban olarak anılan Onur Bay ve Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik de sezon finali bölümünde diziye veda eden isimler oldu.

