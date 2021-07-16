MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı veda mı ediyor? Özgür Ozan ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı veda mı ediyor? Özgür Ozan ayrılıyor mu?

16.07.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakteriyle öne çıkan Özgür Çoban'ın diziden ayrılacağı iddiası gündeme düştü. Özgür Ozan'ın yeni bir diziyle anlaştığı iddia edildi.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı veda mı ediyor? Özgür Ozan ayrılıyor mu?

15 yıldır ekranda olan Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşuluyor.

Hüsnü Çoban karakteriyle izleyicilerin en sevdiği isimlerden birisi olan Özgür Ozan'ın yeni bir projede rol alıp almayacağı merak konusuydu.
Kulislerde konuşulan son iddialara göre Özgür Ozan'ın Aşk Taktikleri'nin kadrosuna katıldı.

Ünlü oyuncu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu.

ÇOBAN AİLESİ YOK OLUYOR

Çocukluğundan bu yana dizide Tekin Çoban olarak anılan Onur Bay ve Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik de sezon finali bölümünde diziye veda eden isimler oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı! İşte babası Eren Talu...Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı! İşte babası Eren Talu...
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Pozuyla olay oldu! "Tokan bile benden havalı"Pozuyla olay oldu! "Tokan bile benden havalı"
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yürekleri sızlatan aile dramı! 4 çocuk baygın halde bulundu

Yürekleri sızlatan aile dramı! 4 çocuk baygın halde bulundu

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Erdoğan'dan yeni genelge

Erdoğan'dan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

Diyarbakır Ergani'de deprem!

Diyarbakır Ergani'de deprem!

Kamu işçilerine ikramiye ödemesi bugün!

Kamu işçilerine ikramiye ödemesi bugün!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Sessiz sedasız ayrıldı

Sessiz sedasız ayrıldı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.