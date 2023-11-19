Arka Sokaklar'ın Melek'i Zeynep Beşerler'in son halini gören çok şaşırdı! Sırra kadem basmıştı

İlk bölümü 2006'da Arka Sokaklar dizisinde 2010-2014 yılları arasında yer alan oyuncu Zeynep Beşerler dizide Melek Komiser rolüne hayat veriyordu. Arka Sokaklar dizisinden sonra sırra kadem basan Zeynep Beşer'lerin son hali merak ediliyor.

9 yıldır televizyon ekranlarından uzak bir hayat süren Zeynep Beşerler, değişimiyle şaşırttı.

Zeynep Beşerler'in son haline ''Çok zor tanıdım'' ve ''Yüzüne bir şeyler yaptırmış gibi'' şeklinde yorumları geldi.

Zeynep Beşerler, kendisini Defne Samyeli'ye benzeten bir takipçisine ''Benzediğimizi düşünmüyorum'' yanıtını verdi.

Daha önce Türkler Çıldırmış Olmalı, Kağıt, Sizi Seviyorum, Aşk ve Ceza, Ihlamurlar Altında gibi yapımlarda rol alan ve uzun yıllardır ekranlara görünmeyen Beşerler, son olarak geçtiğimiz yıllarda tiyatro oyununda görüldü.

2013 yılında Emir İçgören ile evlenen yıldız, nikah masasına oturduktan 1 yıl sonra oyunculuğa ara vermişti. Şimdilerde 44 yaşında olan Zeynep Beşerler'in Kerem adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

EŞİNDEN BOŞANIYOR MU?

Gözlerden uzak bir yaşam süren çiftten üzen haber geldi. Zeynep Beşerler ve Emir İçgören'in 10 yıllık evliliklerinin çatırdadığı haberi gündem olmuştu.

Sabah'ın haberine göre yedi yaşında bir oğulları bulunan çift evlerini ayırmış. Ayşegül adlı tekstilci bir kadınla yasak aşk yaşadığı iddia edilen Emir İçgören, evini terk etmiş ve Etiler'de kiraladığı bir evde yaşamaya başlamış.







