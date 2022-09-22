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Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı!

22.09.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Furkan Göksel, ekranların en uzun dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in oğlu Metin rolüyle seyircilerin aklına kazındı. Bu rol ile ekranların tanınan simalarından biri olan Göksel son zamanlarda, kız arkadaşıyla adından söz ettirmeye başladı.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı!

Arka Sokaklar'ın yıldızı Furkan Göksel, hayat verdiği Metin rolüyle ünlü çocuk oyuncular arasına adını yazdırdı. Şimdilerde 28 yaşında olan Furkan Göksel, özel yaşantısıyla gündeme geliyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı!

Göksel, sevgilisinin sosyal medya pozlarına övgü dolu yorumlar yağdırıyor.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı!

Göksel'in sarışın kız arkadaşı Bozkurt, iddialı pozuyla adından söz ettirdi.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı!

Bozkurt, derin göğüs dekolteli poz verdi.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı!

O pozuyla takipçilerinden, "Yandı buralar", "Aşk kadın" gibi yorumlar aldı.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı!

Furkan Göksel lisans eğitimine İstanbul Topkapı Üniversitesinde başladı.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı!

1996 doğumlu Kader Bozkurt 26 yaşındadır.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı!

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı!

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı!

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