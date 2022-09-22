Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı!

Arka Sokaklar'ın yıldızı Furkan Göksel, hayat verdiği Metin rolüyle ünlü çocuk oyuncular arasına adını yazdırdı. Şimdilerde 28 yaşında olan Furkan Göksel, özel yaşantısıyla gündeme geliyor.
Ünlü oyuncu Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor.
Göksel, sevgilisinin sosyal medya pozlarına övgü dolu yorumlar yağdırıyor.
Göksel'in sarışın kız arkadaşı Bozkurt, iddialı pozuyla adından söz ettirdi.
Bozkurt, derin göğüs dekolteli poz verdi.
O pozuyla takipçilerinden, "Yandı buralar", "Aşk kadın" gibi yorumlar aldı.
Furkan Göksel lisans eğitimine İstanbul Topkapı Üniversitesinde başladı.
1996 doğumlu Kader Bozkurt 26 yaşındadır.
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