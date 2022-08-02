MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!

02.08.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'da canlandırdığı Metin rolüyle seyircilerin aklına kazınan Furkan Göksel, ilişkisiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!

Furkan Göksel, uzun bir süre hayat verdiği Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Metin karakteri ile akıllara kazındı. Ekranların tanınan simalarından biri olan Göksel son zamanlarda, yaşadığı ilişki ile gündemden düşmüyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Furkan Göksel, Kader Bozkurt ile bir süredir ilişki yaşıyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bozkurt, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!

Bu paylaşımlara yenisini ekleyen Bozkurt, göğüs dekolteli poz verdi.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!

1994 doğumlu Kader Bozkurt 28 yaşındadır.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!

Fiziğiyle dikkat çeken isim 1.72 boyundadır.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcıdan hayranına büyük jest!Ünlü şarkıcıdan hayranına büyük jest!
Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptıAcun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı
Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi! "Azıcık zayıfladım takdir edin çabuk"Nurgül Yeşilçay mayolu poz verdi! "Azıcık zayıfladım takdir edin çabuk"
Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalı

Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalı

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

Seferovic, Jorge Jesus'u 2. kez yıktı!

Seferovic, Jorge Jesus'u 2. kez yıktı!

İlginizi Çekebilir

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Doğumdan sonra körleşmeye başladı! Her gün biraz daha...

Doğumdan sonra körleşmeye başladı! Her gün biraz daha...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.