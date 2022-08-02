Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden derin göğüs dekolteli poz!

Furkan Göksel, uzun bir süre hayat verdiği Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Metin karakteri ile akıllara kazındı. Ekranların tanınan simalarından biri olan Göksel son zamanlarda, yaşadığı ilişki ile gündemden düşmüyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Furkan Göksel, Kader Bozkurt ile bir süredir ilişki yaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bozkurt, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Bu paylaşımlara yenisini ekleyen Bozkurt, göğüs dekolteli poz verdi.

1994 doğumlu Kader Bozkurt 28 yaşındadır.

Fiziğiyle dikkat çeken isim 1.72 boyundadır.





