Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Furkan Göksel, son dönemlerde özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kader Bozkurt ile aşk yaşayan Furkan Göksel, Sevgililer Günü'nde romantik bir paylaşımda bulundu. Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt'a övgü dolu yorumlar yapıldı.

Furkan Göksel, Kader Bozkurt ile verdiği mutluluk pozlarına ''Bugünün anlam ve önemi sensin güzel sevgilim'' ve ''İyi ki sen'' notlarını düştü.

Kader Bozkurt da Furkan Göksel ile aşk pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

Kader Bozkurt'un paylaşımlarına ''Abi çok şanslısın'' ve ''Kızı manken sandım'' gibi yorumlar yapılıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Kader Bozkurt, düzgün fiziği ve iddialı stiliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

12 yaşından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisindeki macerasını sürdüren Furkan Göksel, Plato M.Y.O Radyo Televizyon Uygulamalı Oyunculuk bölümünü tamamladı.

Göksel'in yeni bir projede yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.





