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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti

14.02.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Ela Yörüklü ve Oya Okar'ın paylaştığı Arka Sokaklar dizisi, Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Sevilen dizide hayat verdiği 'Metin' karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Furkan Göksel, sevgilisiyle aşk pozlarını takipçileriyle paylaştı. Göksel'in kız arkadaşı, güzelliğiyle dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Furkan Göksel, son dönemlerde özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kader Bozkurt ile aşk yaşayan Furkan Göksel, Sevgililer Günü'nde romantik bir paylaşımda bulundu. Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt'a övgü dolu yorumlar yapıldı.

Furkan Göksel, Kader Bozkurt ile verdiği mutluluk pozlarına ''Bugünün anlam ve önemi sensin güzel sevgilim'' ve ''İyi ki sen'' notlarını düştü.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisini güzelliğiyle dikkat çekti

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisini güzelliğiyle dikkat çekti

Kader Bozkurt da Furkan Göksel ile aşk pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisini güzelliğiyle dikkat çekti

Kader Bozkurt'un paylaşımlarına ''Abi çok şanslısın'' ve ''Kızı manken sandım'' gibi yorumlar yapılıyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisini güzelliğiyle dikkat çekti

Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisini güzelliğiyle dikkat çekti

Kader Bozkurt, düzgün fiziği ve iddialı stiliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisini güzelliğiyle dikkat çekti

12 yaşından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisindeki macerasını sürdüren Furkan Göksel, Plato M.Y.O Radyo Televizyon Uygulamalı Oyunculuk bölümünü tamamladı.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisini güzelliğiyle dikkat çekti

Göksel'in yeni bir projede yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisini güzelliğiyle dikkat çekti


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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