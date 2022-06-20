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Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

20.06.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Boğaç Aksoy doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara verdi, İstanbul'u terk etti ve yeni bir işe atıldı. İşte Boğaç Aksoy'un yeni mesleği...

Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu Boğaç Aksoy bir süre önce lenf kanserine yakalandı. Sağlık durumu iyi olan Boğaç Aksoy doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara verdi. İstanbul'u terk edip Fethiye'ye yerleşen Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy kaptan oldu.

Büyük bir tekne alıp kaptanlık diploması alan oyuncu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti. Aksoy bir paylaşımında "Başımıza gelen bir musibet, belki cesaret edemediğiniz, acaba olur mu dediğimiz, geciktirdiğimiz hayallerimizin yolunu hazırlıyordur. Sabredin, şükredin, hayal kurun, çalışın ve gerisini Allah’a bırakın" yazdı.

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Başarılı oyuncu kaptanlık pozlarını paylaşarak büyük beğeni topladı. Boğaç Aksoy'a "Yolun açık olsun kaptan" yorumları yağdı.

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Arka Sokaklar'daki rol arkadaşı Ozan Çobanoğlu da Aksoy'a "Hayırlı olsun kardeşim" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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