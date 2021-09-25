Arka Sokaklar ne zaman başladı, ilk bölümü ne zaman yayınlandı? Arka Sokaklar oyuncuları kimler?

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 16 sezondur yayınlanıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncuları sayesinde seyircinin ilgisini yıllardır diri tutan Arka Sokaklar dizisi İstanbul'da çekiliyor. Polisiye, aksiyon dizisi olan Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisidir. İşte detaylar...
31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündedir. Arka Sokaklar dizisinin çekimleri genellikle İstanbul'un Fatih ilçesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşiyor. Dış çekimler ise Şişli, Beyoğlu, Beykoz ve Kadıköy gibi ilçelerde yapılıyor.
Arka Sokaklar dizisinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu yer alıyor.
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