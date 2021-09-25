Arka Sokaklar ne zaman başladı, ilk bölümü ne zaman yayınlandı? Arka Sokaklar oyuncuları kimler?

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 16 sezondur yayınlanıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncuları sayesinde seyircinin ilgisini yıllardır diri tutan Arka Sokaklar dizisi İstanbul'da çekiliyor. Polisiye, aksiyon dizisi olan Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisidir. İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündedir. Arka Sokaklar dizisinin çekimleri genellikle İstanbul'un Fatih ilçesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşiyor. Dış çekimler ise Şişli, Beyoğlu, Beykoz ve Kadıköy gibi ilçelerde yapılıyor.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Arka Sokaklar dizisinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu yer alıyor.

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.



