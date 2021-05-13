Arka Sokaklar ne zaman bitiyor, final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından mı kaldırıldı?

Başrollerinden Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Şevket Çoruh gibi başarılı isimlerin yerini aldığı Arka Sokaklar dizisi için flaş karar açıklandı. Kanal D tarafından yapılan paylaşımla birlikte izleyici tarafından araştırma konusu olan Arka Sokaklar ne zaman bitiyor, final mi yapacak? Arka Sokaklar yayından mı kaldırıldı? İşte merak edilen detaylar...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR, FİNAL Mİ YAPACAK?

Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği, Arka Sokaklar adlı fenomen diziden üzen haber geldi. 2006 senesinden bu yana yayın hayatına devam eden sevilen dizi hakkında çıkan iddialar sonucu dizinin akıbeti araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs cuma akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmayacağı açıklanan dizinin 590. bölüm fragmanı da yayınlanmadı.

Kanal D'nin bayramda farklı bir yayın akışı planlaması sebebiyle sevilen dizinin yerine yayın akışında 'Camdaki Kız' adlı diziye yer verdiği görüldü. Bu nedenle bu hafta yayın akışında yer almadığı açıklandı. Söz konusu dizinin yeni bölümünü ise 21 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacağı öne sürülen bilgiler arasında yer aldı.