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Arka Sokaklar tekrar bölümleriyle ekranda! Arka Sokaklar hangi kanalda ve ne zaman yayınlanıyor?

22.06.2021 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. 15 sezondur ekranda olan Arka Sokaklar dizisi yaz aylarında ise tekrarlarıyla yeniden seyircisiyle buluşacak. Arka Sokaklar'ın tekrar bölümleri ise teve2'de yayınlanacak.

Arka Sokaklar tekrar bölümleriyle ekranda! Arka Sokaklar hangi kanalda ve ne zaman yayınlanıyor?

Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği, başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Alp Korkmaz ile İlker İnanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokaklar dizisi 18 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen 594. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Ekim ayında 16. sezonuyla ekrana dönecek olan fenomen dizi, yaz aylarında ise tekrar bölümleriyle seyircisiyle buluşacak.

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Arka Sokaklar'ın tekrar bölümleri hafta içi her gün 19.30'da teve2'de yayınlanacak.

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ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

8 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın sezon finali olan 594. Bölümünde ekip, şok üstüne şok yaşadı.

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Savcı Faruk’un yerini bulmak için emniyet kırmızı alarmdadır. Aycan ise, Engin Müdür’ün bebeğini kaçırmak üzere pusudadır ve Ferhat Mazı hakkında ekibin işine yarayacak bir bilgiyi Ezgi’ye iletir. İfşa edilmenin cezasını kesmek adına harekete geçen Ferhat’ın, ekipten ve Aycan’dan alacağı intikam ağır olacaktır.

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Arda, Cemal ve Ezgi trafik ekipleriyle birlikte görevdeyken kontrole girmek istemeyen Kazım, bir polise çarpıp kaçar. Ekibimiz Kazım’ı yakalar ve adliyeye sevk eder. Adliyeden kaçmak üzere plan yapan Kazım, insanları rehin alarak olay çıkarır.

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O sırada Pınar ve Ali, boşanma davalarını geri çekmek için adliyeye gelmiştir. Rıza Baba’da adliyededir. Pınar ve Ali’nin davasının düştüğünü öğrenen Rıza Baba tepkisini koyar. Bu sırada adliye binasında hareketlilik başlamıştır. Silah seslerini duyan Rıza Baba ve Ali irkilirler. Pınar Adliye’den dışarıya çıkartılır. Rıza Baba ve Ali içeride kalır.

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Aldığı yurt dışı bazlı proje teklifinin heyecanını yaşayan Tekin, bir de Zeliha’ya teklif gelmesiyle çifte mutluluk yaşar. Zeliha bir yanı buruk olsa da ayağına gelen bu fırsatı geri tepmek istememektedir. Hüsnü’nün de rızasını alarak Tekin ve Zeliha Almanya yolcusudur…

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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