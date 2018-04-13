Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok?

Kanal D bu hafta 13 Nisan Cuma günü prime time yayın akışında değişikliğe gitti. Cuma akşamı Arka Sokaklar ve Beyaz Show ekrana gelmeyecek. Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yerine kolaj bir bölüm yayınlacak.

Kanal D, Cuma akşamı Miraç Kandili dolayısıyla özel bir yayın yapacak. Miraç Kandili özel programı Cuma akşamı 21.30'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nden canlı olarak ekrana gelecek.

Arka Sokaklar'ın 477. bölümü ise 20 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak.