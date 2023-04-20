Arka zıt anlamlısı nedir? Arka kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar zaman içerisinde çeşitli açılardan birbirlerini etkilemişlerdir. Toplumların kültürel, dinsel ve dilsel özellikleri farklı toplumlara transfer olabilir. Bu sebeple farklı toplumlar arasında benzerlikler baş gösterebilir. Dilimizde farklı kökenli kelime sayısı oldukça fazladır. Öz Türkçe kelimeler kadar farklı kökenli kelimeler de dilimizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zıt anlamlı kelimeler bir kelimenin karşıtı bir anlam ifade etmektedir. Zıt anlamlısı kelimeler olduğu gibi zıt anlamlısı olmayan kelimeler de dilimizde yer almaktadır.

Arka kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Arka sözcüğü dilimizde çok sık kullanılan bir kelimedir. Arka sözcüğü geniş bir kullanım alanına sahiptir ve farklı anlamlara gelen kullanımları vardır. Arka sözcüğü Türkçe kökenli bir kelimedir. Arka sözcüğü TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

Bir şeyin temel tutulan yüzeyinin tam tersi yanı

Bir şeyin sırt durumunda olan kısmı

Geri kalan bölüm

Art, peş

Otururken sırtın dayandığı kısım

İnsanın vücudu, bedeni

Arkada olan, arkada bulunan

Kayıran, destekleyen

Geçmiş, geride kalmış

Arka zıt anlamlısı olan bir sözcüktür. Arka kelimesinin zıt anlamı olan sözcük “ön” kelimesidir. Arka sözcüğünün karşıtı bir anlam kullanmak istediğimizde “ön” sözcüğünü kullanmamız gerekir.

Arkanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Arka kelimesi çok yönlü ve farklı anlamlar taşıyan bir kelimedir. Arka sözcüğü isim, sıfat ve mecaz gibi anlamlara gelebilecek şekilde kullanılabilmektedir. Arkanın zıt anlamlısı olan ön sözcüğü de dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Arkanın zıt anlamlısı ile ilgili örnek cümleler: