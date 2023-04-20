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Arka zıt anlamlısı nedir? Arka kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

10.04.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, dil bilgisi ve kelime sayısı açısından oldukça zengin bir dildir. Yazılı ve sözlü anlatımda kullandığımız kelimelerin eş ve zıt anlamlısı bulunabilir. Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanımı anlatımlarda zenginliğe sebep olur. Cümle içinde kullandığımız kelimelerin birden çok zıt anlamlısı olabilir. Bunun yanında bazı kelimelerin zıt anlamlısı olmayabilir.

Arka zıt anlamlısı nedir? Arka kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar zaman içerisinde çeşitli açılardan birbirlerini etkilemişlerdir. Toplumların kültürel, dinsel ve dilsel özellikleri farklı toplumlara transfer olabilir. Bu sebeple farklı toplumlar arasında benzerlikler baş gösterebilir. Dilimizde farklı kökenli kelime sayısı oldukça fazladır. Öz Türkçe kelimeler kadar farklı kökenli kelimeler de dilimizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zıt anlamlı kelimeler bir kelimenin karşıtı bir anlam ifade etmektedir. Zıt anlamlısı kelimeler olduğu gibi zıt anlamlısı olmayan kelimeler de dilimizde yer almaktadır.

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Arka kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Arka sözcüğü dilimizde çok sık kullanılan bir kelimedir. Arka sözcüğü geniş bir kullanım alanına sahiptir ve farklı anlamlara gelen kullanımları vardır. Arka sözcüğü Türkçe kökenli bir kelimedir. Arka sözcüğü TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

  • Bir şeyin temel tutulan yüzeyinin tam tersi yanı
  • Bir şeyin sırt durumunda olan kısmı
  • Geri kalan bölüm
  • Art, peş
  • Otururken sırtın dayandığı kısım
  • İnsanın vücudu, bedeni
  • Arkada olan, arkada bulunan
  • Kayıran, destekleyen
  • Geçmiş, geride kalmış

Arka zıt anlamlısı olan bir sözcüktür. Arka kelimesinin zıt anlamı olan sözcük “ön” kelimesidir. Arka sözcüğünün karşıtı bir anlam kullanmak istediğimizde “ön” sözcüğünü kullanmamız gerekir.

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Arkanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Arka kelimesi çok yönlü ve farklı anlamlar taşıyan bir kelimedir. Arka sözcüğü isim, sıfat ve mecaz gibi anlamlara gelebilecek şekilde kullanılabilmektedir. Arkanın zıt anlamlısı olan ön sözcüğü de dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Arkanın zıt anlamlısı ile ilgili örnek cümleler:

  • Gece karanlığında önünü bile göremeden ilerliyordu.
  • Önünü arkasını görmeden hareket etmen tüm bu sorunlara sebep oldu.
  • Küçük kedi önündeki tabağı silip süpürmüştü.
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