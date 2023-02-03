Tüketici zıt anlamlısı nedir? Tüketici kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelime bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olan Türkçede tüketici sözcüğünün de önemi oldukça büyük bir yere sahiptir. Mal ve hizmetlerden yararlanan anlamında kullanılan tüketici kelimesi cümle içerisinde genellikle sıfat olarak kullanılır. Pek çok alanda karşılaştığımız ve günlük hayatta sıkça kullandığımızı tüketici kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları ifade eder:

Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse

Bitiren, mahveden

Tüketici kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler birbirleri ile tam tersi anlamı ifade eden karşıt anlamlı kelimelere verilen isimdir. Türkçede her kelimenin olmasa da bazı kelimelerin karşıt anlamlısı vardır. Zıt anlamlısı olan kelimelerden biri de tüketici kelimesidir. Tüketici kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime cümle içerisinde tüketici ile karşıt anlamı ifade ettiğinden dolayı tüketicinin zıt anlamlısı olarak bilinir. Tüketicinin zıt anlamlısı olan kelime:

Üretici

Hem gerçek hem de mecaz anlamı bulunan tüketici kelimesi cümle içinde iki anlamda da kullanılabilir. Tüketici zıt anlamlısı olan kelime ise cümle içinde tüketicinin "Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse" anlamına karşıttır.

Tüketicinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde birbirleri ile karşıt anlamı ifade edene zıt anlamlı kelimeler konusu dil bilgisinde de önemli konular arasında yer alır. Tüketici kelimesinin zıt anlamı olan kelime üretici kelimesidir. Tüketici sözcüğü tüketen anlamında kullanılırken üretici tam karşıtı olarak üreten anlamında kullanılır. Bu konunun daha iyi pekişmesi için örnek cümleler ile açıklanabilir. Tüketicinin zıt anlamı olan üretici kelimesiyle ilgili örnek cümleler: