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Tüketici zıt anlamlısı nedir? Tüketici kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

23.01.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözlü iletişimde ya da yazılı iletişimde kullanılan her kelime farklı bir anlama gelebilir ve bu kelimelerin birden fazla anlamı karşılayabilir. Kelimelerin anlamlarını bilmek ve ona göre kullanmak dilimizi doğru kullanmaya ve kelime dağarcığının gelişmesine katkı sağlıyor. Tüketici kelimesi de günlük hayatta sık bir şekilde kullanılan ve hemen her yerde karşılaşılan kelimeler arasında yer alıyor. Peki, tüketici kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Tüketici zıt anlamlısı nedir? Tüketici kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelime bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olan Türkçede tüketici sözcüğünün de önemi oldukça büyük bir yere sahiptir. Mal ve hizmetlerden yararlanan anlamında kullanılan tüketici kelimesi cümle içerisinde genellikle sıfat olarak kullanılır. Pek çok alanda karşılaştığımız ve günlük hayatta sıkça kullandığımızı tüketici kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları ifade eder:

  • Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse
  • Bitiren, mahveden
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Tüketici kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler birbirleri ile tam tersi anlamı ifade eden karşıt anlamlı kelimelere verilen isimdir. Türkçede her kelimenin olmasa da bazı kelimelerin karşıt anlamlısı vardır. Zıt anlamlısı olan kelimelerden biri de tüketici kelimesidir. Tüketici kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime cümle içerisinde tüketici ile karşıt anlamı ifade ettiğinden dolayı tüketicinin zıt anlamlısı olarak bilinir. Tüketicinin zıt anlamlısı olan kelime:

  • Üretici

Hem gerçek hem de mecaz anlamı bulunan tüketici kelimesi cümle içinde iki anlamda da kullanılabilir. Tüketici zıt anlamlısı olan kelime ise cümle içinde tüketicinin "Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse" anlamına karşıttır.

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Tüketicinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde birbirleri ile karşıt anlamı ifade edene zıt anlamlı kelimeler konusu dil bilgisinde de önemli konular arasında yer alır. Tüketici kelimesinin zıt anlamı olan kelime üretici kelimesidir. Tüketici sözcüğü tüketen anlamında kullanılırken üretici tam karşıtı olarak üreten anlamında kullanılır. Bu konunun daha iyi pekişmesi için örnek cümleler ile açıklanabilir. Tüketicinin zıt anlamı olan üretici kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Malları direkt olarak üretici firmadan almak hem daha ekonomik hem de daha taze.
  • Ürünleri direkt üreticiden almak kesinlikle daha iyi bir seçenek.
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