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Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Başını okşamak için eğildiğinde bakın ne oldu

13.04.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

53 yaşındaki Sam Lodge, İngiltere, Grimsby’deki evine yürürken sahibinin güvence vermesiyle bir köpeğe sevmek için dokununca yüzüne ömürlük yaralar aldı. İşine ve hayatına devam edemeyen kadın hala köpekleri çok sevdiğini ancak köpek sahiplerinin hayvanların güvenilirliği konusunda daha farkında olması gerektiğini söyledi. Şimdi iyileşmeyi bekliyor.

Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Başını okşamak için eğildiğinde bakın ne oldu

Köpekleri çok sevdiğini belirten Lodge, yürüyüşe çıkmış evine dönerken bir köpek ve sahibine rastladı. Her zaman köpeklere karşı heyecanlı olduğunu söyleyen kadın sahibine köpeğin arkadaş canlısı olup olmadığını sorduktan sonra aldığı olumlu cevap üzerine köpeği sevmek için eğilince olanlar oldu. Başta köpeğin kendisine kafa attığını sanan Lodge, yarasının boyutunu eve gidip yüzünü yıkayınca anladı ve şoke oldu.

Köpeğin yüzüne saldırmasıyla burnundaki kıkırdaklar ortaya çıkan ve ciddi sinir hasarları meydana geldi. Hastaneye giden ve kontrollerin ardından ameliyata alınan Lodge’un yüzünde şimdi 16 dikiş var. Şimdi cildinin yenilenmesi ve gelişmesi isi bir dizi operasyon geçiriyor ama hislerini kaybetmekten endişe duyuyor.

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HİSLERİ GERİ GELMEYEBİLİR

İyileşmeyi bekleyen talihsiz kadın hislerinin geri gelmesi için 18 aya ihtiyaç olduğunu belki de hiç gelmeyeceğini söyledi. Rüzgara maruz kalmak canını çok yaktığı için pek dışarı çıkmadığını belirten Lodge, zamanı geriye döndürmek istediğini söyledi.

VAHŞ

Korkunç bir kaza geçirmesine ve çok acı çekmesine rağmen Sam köpekleri sevdiğini söyledi ve hayvanın bırakılmasını istemediğini belirtti. Başına gelenlerin köpek sahiplerine hayvanlarının güvenli olup olmadığından emin olmaları için bir teşvik olmasını umuyor.

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SAHİBİ ARANIYOR

CİNS

Bölge polisi köpek sahibinin 1.70 boylarında, ince yapılı ve 50’li yaşlarının başında bir kadın olduğunu söyledi. Gözlük, koyu renk giysiler ve kapüşonlu bir elbise giyiyordu. Köpek ise orta büyüklükte, Whippet cinsi bir kırma olarak tanımlandı. Köpeğin sahibi ve görgü tanıkları aranıyor.


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