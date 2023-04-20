Arkadaş zıt anlamlısı nedir? Arkadaş kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Tarihte birbirini etkileyen toplumlarla çok sık karşılaşılmıştır. Bir toplum kendi dil, din ve kültürel özelleiklerini çevresindeki toplumlara taşımaktadır. Bu sebeple farklı toplumlar arasında çeşitli açılardan benzerlikler görülür. Türkçe de bu şekilde farklı toplumların dillerinden etkilenmiş bir dildir. Dilimizde farklı kökenli birçok sözcük bulunmaktadır. Bu kelimeler zamanla dilimize yerleşmiş ve Türkçeleşmiştir. Dilimizde yer alan Türkçe kökenli sözcükler kadar farklı kökenli sözcüklerin izleri görülmektedir. Arkadaş sözcüğü ise Türkçe kökenli sözcüklerden biridir. Arkadaş kelimesi günlük konuşma dilinde çok sık kullanılan bir sözcüktür. Türkçe “arka” sözcüğünden türemiştir. Arkadaş sözcüğü TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden biri, eş, yoldaş, yâren

Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri

Arkadaş kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Cümle içinde kullandığımız kelimelerin eş ve zıt anlamlıları, anlatıma zenginlik katmak için kullanılır. Dilimizde bir kelimenin birden fazla zıt anlamlısı olabileceği gibi hiç zıt anlamlısı bulunmayan kelimeler de vardır. Arkadaş sözcüğü yazılı ve sözlü anlatımlarda yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Kelimenin tam karşıtı bir anlam sağlamak istediğimizde arkadaşın zıt anlamlısı olan kelimeyi kullanmak gerekir. Arkadaş kelimesinin zıt anlamı bulunmamaktadır. Arkadaş zıt anlamlısı olan yani arkadaş kelimesinin birebir karşıtı bir kelime yoktur.

Arkadaşın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler birbirlerinin tamamen karşıtı anlam taşımaktadır. Bir kelimenin olumsuzu o kelimenin zıt anlamlısını ifade etmez. Dilimizde varlığını sürdüren kelimelerden bazıları birden çok zıt anlama sahipken bazı kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Arkadaş sözcüğü de zıt anlamlısı olmayan bir kelimedir.