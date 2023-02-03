Zengin zıt anlamlısı nedir? Zengin kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dünyadaki en zengin kelime dağarcığına sahip olan dillerden biri de Türkçedir. Türkçede bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Ayrıca Türkçe kökenli olmayan bazı kelimeler de zamanla Türkçeleşmiş ve dilimize yerleşmiştir. Zengin kelimesi de dilimize Farsça "sengīn" kelimesinin alıntılanması ve Türkçeleşmesiyle yerleşmiştir. Türk Dil Kurumu zengin kelimesi için sıfat türünde beş farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlara göre zengin kelimesi gösterişli, çok, verimli, bol, mal ya da parası çok olan, varlıklı, nitelikleri bol olan, varlıklı gibi anlamlara gelir.

Zengin kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zengin kelimesinin eş anlamlıları çeşitlilik gösterir. Verimli, varlıklı, çok gibi kelimeler eş anlamlı karşılıkları olarak zengin kelimesi yerine cümle içinde kullanılabilir. Eş anlamlıya sahip olduğu gibi zengin kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler de bulunur. Diğer birçok kelimeden farklı olarak zengin zıt anlamlısı kelimeler de birden fazladır. Zengin zıt anlamlısı kelimeler:

Yoksul

Fakir

Zenginin zıt anlamlısı olan yoksul ve fakir kelimesi, zenginin "Parası, malı çok olan" anlamı bağlamında karşıtlık oluşturur. Maddi varlık anlamında kullanılan zengin kelimesinin zıt anlamı olarak bu iki kelime kullanılabilir.

Zenginin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zenginin zıt anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir: