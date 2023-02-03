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Zengin zıt anlamlısı nedir? Zengin kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

23.01.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bir kelime birden fazla anlama ya da eş anlamlı kelimeye karşılık gelebilir. Bunun bir sebebi de Türkçede birçok farklı ve fazla sayıda kelime olması ve kelimelerin kullanım alanlarına göre yeni anlamlar kazanabilmesidir. Farsça kökenli olan zengin kelimesi de hem anlamı hem eş anlamlı kelime karşılığı fazla sayıda olan bir kelimedir. Zıt anlamlı kelime karşılıkları da bu nedenle çeşitlilik gösterir. Peki, zengin kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Zengin zıt anlamlısı nedir? Zengin kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dünyadaki en zengin kelime dağarcığına sahip olan dillerden biri de Türkçedir. Türkçede bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Ayrıca Türkçe kökenli olmayan bazı kelimeler de zamanla Türkçeleşmiş ve dilimize yerleşmiştir. Zengin kelimesi de dilimize Farsça "sengīn" kelimesinin alıntılanması ve Türkçeleşmesiyle yerleşmiştir. Türk Dil Kurumu zengin kelimesi için sıfat türünde beş farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlara göre zengin kelimesi gösterişli, çok, verimli, bol, mal ya da parası çok olan, varlıklı, nitelikleri bol olan, varlıklı gibi anlamlara gelir.

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Zengin kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zengin kelimesinin eş anlamlıları çeşitlilik gösterir. Verimli, varlıklı, çok gibi kelimeler eş anlamlı karşılıkları olarak zengin kelimesi yerine cümle içinde kullanılabilir. Eş anlamlıya sahip olduğu gibi zengin kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler de bulunur. Diğer birçok kelimeden farklı olarak zengin zıt anlamlısı kelimeler de birden fazladır. Zengin zıt anlamlısı kelimeler:

  • Yoksul
  • Fakir

Zenginin zıt anlamlısı olan yoksul ve fakir kelimesi, zenginin "Parası, malı çok olan" anlamı bağlamında karşıtlık oluşturur. Maddi varlık anlamında kullanılan zengin kelimesinin zıt anlamı olarak bu iki kelime kullanılabilir.

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Zenginin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zenginin zıt anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Çalışanının en ufak yanlış hareketi onu yoksul olmaya sürükleyebilirdi.
  • Beş yıl içerisinde varlıklı hayatından fakir hayatına geçişini izlemek keyifliydi.
  • Zenginim diye geçindiğine bakma, beş parasız yoksul bir insandan fazlası değil.
  • Soylu bir aileden gelmesine rağmen nasıl böyle fakir olabilir anlamıyorum.
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