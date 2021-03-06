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Arkadaşı Aslı Yılmaztürk'ü kaybeden Didem Soydan'dan radikal karar

06.03.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Arkadaşı Aslı Yılmaztürk'ü kaybeden Didem Soydan'dan radikal karar

Tatil için Muğla'ya giden tasarımcı Aslı Yılmaztürk, kaldığı müstakil evde ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yakın arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Didem Soydan ise "Bana Twitter'ı kapatmamla ilgili tavsiyesi vardı onu uygulama zamanı" diyerek hesabını kapatma kararı aldı.

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk bir süre önce tatil amaçlı İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine gitti. Akçapınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İstanbul'dan Muğla'ya tatil için geldi! Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk kaldığı evde ölü bulunduİstanbul'dan Muğla'ya tatil için geldi! Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk kaldığı evde ölü bulundu

İhbar üzerine, Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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TWITTER HESABINI KAPATMA KARARI ALDI

Uzun yıllardır tanıdığı dostunun ölüm haberiyle yıkılan ünlü manken Didem Soydan ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sektöre ilk girdiğimden beri tanıdığım, varlıkları ile güzellik katan insanlardan birinin ölüm haberini aldım. Prenses gitti. Bana bir tavsiyesi vardı bu mecra ile ilgili. Onu uygulama zamanı... Bye bye twitter" ifadelerini kullandı.

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Didem Soydan bu paylaşımıyla hayatını kaybeden arkadaşının tavsiyesiyle Twitter hesabını kapatacağını da duyurmuş oldu.

"SENİ TANIYANLARA NAİFLİK VE GÜZELLİK SUNDUN"

Arkadaşı için Instagram hesabından da bir veda mesajı yayınlayan Didem Soydan, "Bu dünyaya ve seni tanıyanlara naiflik, şıklık ve güzellik sundun. Gittiğin yere güzelliğini şıklığını, ruhunu, enerjini katıp yine güzelleştireceksin eminim. Yeni yolculuğunda seni deneyimleyecek olanlara ne mutlu. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Seni seviyorum güzel varlık" ifadelerini kullandı.

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Didem Soydan
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