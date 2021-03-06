Arkadaşı Aslı Yılmaztürk'ü kaybeden Didem Soydan'dan radikal karar

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk bir süre önce tatil amaçlı İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine gitti. Akçapınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TWITTER HESABINI KAPATMA KARARI ALDI

Uzun yıllardır tanıdığı dostunun ölüm haberiyle yıkılan ünlü manken Didem Soydan ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sektöre ilk girdiğimden beri tanıdığım, varlıkları ile güzellik katan insanlardan birinin ölüm haberini aldım. Prenses gitti. Bana bir tavsiyesi vardı bu mecra ile ilgili. Onu uygulama zamanı... Bye bye twitter" ifadelerini kullandı.

Didem Soydan bu paylaşımıyla hayatını kaybeden arkadaşının tavsiyesiyle Twitter hesabını kapatacağını da duyurmuş oldu.