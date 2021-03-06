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  4. Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu! Aslı Yılmaztürk kimdir?

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu! Aslı Yılmaztürk kimdir?

06.03.2021 07:14 | Son Güncelleme:
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Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu! Aslı Yılmaztürk kimdir?

İstanbul'dan tatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evde cansız bedeni bulunan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu. Aslı Yılmaztürk'ün çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil için Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ne geldi. Tek katlı müstakil evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dün saat 23.00 sıralarında eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Yılmaztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemede ise, yanan ocağı çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü, Yılmaztürk'ün de sızan gazdan zehirlendiği saptandı.

Otopsi işlemleri süren Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR?

34 yaşında hayatını kaybeden Aslı Yılmaztürk Artxdesign kurucusudur. Yılmaztürk, kreatif direktör olarak görev yapmaktaydı.

Robert Lisesi'ni bitiren Yılmaztürk sonra üniversitede ekonomi bölümünü kazandı. Görsel tasarım öğrenimi gördü.

2008'de AXD'yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign'ı bir iş modeline dönüştürdü.

Kaynak: DHA

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