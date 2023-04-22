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  4. Arkadaşı dedektif gibi izini sürdü! Arabasının camına taş atılan kadın yol kenarında ölü bulundu

Arkadaşı dedektif gibi izini sürdü! Arabasının camına taş atılan kadın yol kenarında ölü bulundu

22.04.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 20 yaşındaki Alexa Bartell isimli bir kadın arkadaşıyla telefonda konuştuğu sırada arabasının ön camına ispat eden büyük bir taş parçası nedeniyle hayatını kaybetti. Telefonda konuştuğu arkadaşının cep telefonu sinyalini takip etmesi sonucunda Bartell’in yol kenarında cansız bedeni bulundu.

Arkadaşı dedektif gibi izini sürdü! Arabasının camına taş atılan kadın yol kenarında ölü bulundu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde 20 yaşındaki Alexa Bartell isimli bir kadın arkadaşıyla telefonda konuşurken hareket halindeki arabasına atılan bir taşın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Telefonla konuşmayı kesme üzerine cep telefonun yerini takip eden arkadaşı olay yerine gittiğinde Bartell’i ön camına fırlatılan bir taşla yaralanarak ölü bir halde buldu.

OLAYI ARAŞTIRIYORLAR

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Aynı bölgede daha öncesinde de benzer beş olayın yaşandığını ifade eden polis ekipleri olayı cinayet olarak değerlendirerek araştırdıklarını ifade etti. Olaya karıştığı düşünülen bir kamyonun izini sürdüklerini söyleyen polis ekipleri, şüphelinin suçlamaları reddettiğini belirtti. Söz konusu kazanın yaşanmasına neden olan taş parçası bulunurken gerekli incelemeler yapılıyor.

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Amerika Colorado trafik

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