Arkadaşı dedektif gibi izini sürdü! Arabasının camına taş atılan kadın yol kenarında ölü bulundu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde 20 yaşındaki Alexa Bartell isimli bir kadın arkadaşıyla telefonda konuşurken hareket halindeki arabasına atılan bir taşın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Telefonla konuşmayı kesme üzerine cep telefonun yerini takip eden arkadaşı olay yerine gittiğinde Bartell’i ön camına fırlatılan bir taşla yaralanarak ölü bir halde buldu.

OLAYI ARAŞTIRIYORLAR

Aynı bölgede daha öncesinde de benzer beş olayın yaşandığını ifade eden polis ekipleri olayı cinayet olarak değerlendirerek araştırdıklarını ifade etti. Olaya karıştığı düşünülen bir kamyonun izini sürdüklerini söyleyen polis ekipleri, şüphelinin suçlamaları reddettiğini belirtti. Söz konusu kazanın yaşanmasına neden olan taş parçası bulunurken gerekli incelemeler yapılıyor.