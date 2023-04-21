Çocuk kavgası ölümle bitti! 10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bir çocuk parkında yaşanan olay tepki çekti. 10 yaşındai Anthony Duran polis raporlarına göre arkadaşlarıyla basketbol oynadığı sırada parkta bulunan bir başka çocukla kavga etti. İki çocuk arasındaki itişmenin ardından Duran yere düştü ve kafasını çarptı. Yaşanan arbedede Duran bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı. Kavga ettiği diğer çocuk ve arkadaşları olay yerinden koşarak uzaklaşırken Duran tedavi altına alındığı hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Duran’ın parkta kavga ettiği çocuğun kimliği tespit edilirken ebeveynleriyle iletişime geçildiği belirtildi. 10 yaşındaki Duran’ın ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi otopsi sonucu bekleniyor.