Arkadaşından etkilenip görme engelli öğrencilere "ışık" oldu

Kentteki tek görme engelliler öğretmeni olmanın sorumluluğunu taşıdığını aktaran Yalçınöz, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimin karanlık dünyalarına bir mum ışığa kadar da olsa aydınlatabilirsem dünyanın en mutlu insanı olurum. Öğretmenlik her alanda kutsal bir görev ama görme engelliler için bu sorumluluk daha fazla. Üzerime çok fazla sorumluluk düştüğü düşünüyorum. Çocukların karanlık dünyasına ışık olabilmek için bu mesleği layıkıyla yapmak gerekiyor. Bu branşı seçmemin en büyük nedeni lisedeki yakın arkadaşım. Çok zeki biriydi ama görme engelli olduğu için zorluklar yaşadığını görüyordum. O nedenle bu mesleği tercih ettim. Çok severek yapıyorum çünkü görme engellileri öğrencilerin bir gülüşü benim için paha biçilemez."

- "Her sabah birlikte kahvaltı yapıyoruz"

Öğrencilerinin gündelik işlerini bağımsız yapabilmeleri için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yalçınöz, "Her gün öğrencilere evde dışarıda neler yaptığını soruyorum. Birlikte kahvaltı yapıyoruz. Sonra derse geçiyoruz, çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Braille alfabesini çalışıyoruz. Çocuklarım birçok konuda akranlarından ileride. Bager Çalışcı, doğada duyduğu tüm sesleri notaya dökebilecek yeteneğe sahip. Diğer öğrencilerimin de farklı yetenekleri var." dedi.