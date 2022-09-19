Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Destansı bir sokak kavgasını gösteren bu görüntülerde, yoldan geçen bir adamın eline br taş alıp onları vurmaya çalışarak maymunları kovaladığı görüldü. Ancak beklenmedik bir şey oldu ve maymunlardan biri arkadaşlarına taş fırlattıktan sonra genç adamın üzerine atladı.

TİŞÖRTÜNÜ YIRTTI

Adamı anında yere deviren maymun, üzerine atılıp tişörtünü parçaladı. Genç adam kendini toplayıp onu yakalamaya yelteninceye kadar binaya hızla geri tırmandı. Ancak adam, maymunun uzaklaşmasını izlerken, yaratık tarafından üstünün yırtıldığını fark edince olanlar oldu.

KAÇTI

Tekrar sinirlendiği fak edilen genç adam, yere eğilip başka bir taş aldı ve tekrar maymuna nişan alarak onu fırlattı. Yerel bir kaynak, "Hayvan daha sonra saldırının ardından olay yerinden kaçtı" dedi.

