Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso’nun itirafı gündem yarattı! “Sekiz karım ve spornseksüelim”

Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso çokeşli ilişkiye adım attıktan sonra Brezilya’daki bir kilisede sembolik olarak dokuz kadınla aynı anda evlenmişti. Ancak eşlerinden biriyle zaman içerisinde anlaşmazlık çıktığını ifade eden Urso şu anda sekiz kadınla aynı anda evli. Eşlerinin fiziksel görüntüsüne dikkat etmesini istediğini belirten Urso, mükemmel vücuda sahip olmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi.

“İÇ ÇAMAŞIRIMI BİLE KONTROL EDİYORLAR”

Kendisini spornseksüel olarak tanımlayan Urso, vücut bakımına büyük bir önem verdiğini ve saçları dışında vücudunun hiçbir noktasında tüy istemediğini dile getirdi. Kendisini spor salonuna adadığını ifade eden Urso, “Eşlerimin bazıları iç çamaşırımı bile kontrol ediyorlar. Bazıları ise kendimle bu kadar ilgilenmemden hoşlanmıyorlar” dedi.



