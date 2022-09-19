Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso’nun itirafı gündem yarattı! “Sekiz karım ve spornseksüelim”

Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso’nun itirafı gündem yarattı! “Sekiz karım ve spornseksüelim”

19.09.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, çokeşli evliliği sayesinde kısa sürede tüm dünyada dikkatleri çekmeyi başardı. Geniş bir takipçisi kitlesine sahip olan Urso, sekiz eşi olduğunu ve son zamanlarda spornseksüel olduğunu açıkladı. Eşlerinin fiziksel görüntüsüne önem verdiğini ifade eden Urso zamanının büyük bir bölümünü artık spor salonunda geçiriyor.

Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso’nun itirafı gündem yarattı! “Sekiz karım ve spornseksüelim”

Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso çokeşli ilişkiye adım attıktan sonra Brezilya’daki bir kilisede sembolik olarak dokuz kadınla aynı anda evlenmişti. Ancak eşlerinden biriyle zaman içerisinde anlaşmazlık çıktığını ifade eden Urso şu anda sekiz kadınla aynı anda evli. Eşlerinin fiziksel görüntüsüne dikkat etmesini istediğini belirten Urso, mükemmel vücuda sahip olmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi.

Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeni Arthur O Urso’nun ilk eşinden şaşırtan itiraf! “Keyif almaya başladım”Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeni Arthur O Urso’nun ilk eşinden şaşırtan itiraf! “Keyif almaya başladım”

“İÇ ÇAMAŞIRIMI BİLE KONTROL EDİYORLAR”

1

Kendisini spornseksüel olarak tanımlayan Urso, vücut bakımına büyük bir önem verdiğini ve saçları dışında vücudunun hiçbir noktasında tüy istemediğini dile getirdi. Kendisini spor salonuna adadığını ifade eden Urso, “Eşlerimin bazıları iç çamaşırımı bile kontrol ediyorlar. Bazıları ise kendimle bu kadar ilgilenmemden hoşlanmıyorlar” dedi.

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, üstsüz paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldıSosyal medya fenomeni Daisy Keech, üstsüz paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
19 Eylül Pazartesi: TV yayın akışı19 Eylül Pazartesi: TV yayın akışı
Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntülerBüyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler
Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Doktorlar bile şaşırdı! Midesinden ve anüsünden tam 55 tane...

Doktorlar bile şaşırdı! Midesinden ve anüsünden tam 55 tane...

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

İlginizi Çekebilir

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.