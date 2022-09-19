Doktorlar bile şaşırdı! Midesinden ve anüsünden tam 55 tane...

Çekilen röntgenin ardından, 66 yaşındaki hastanın vücudunda düzinelerce yabancı cisim tespit edildi. Kadının midesinde ve bağırsaklarında toplam 55 tane pil vardı. Doktorlar yaşlı kadın mide krampları yaşamaya başladığında, pillerin ağırlığı nedeniyle şişmiş midesinin kasık kemiğinin üzerine çıktığını keşfetti. Neyse ki hiçbiri mide-bağırsak yolunu tıkamıyordu, bu yüzden doktorlar dışkılama yoluyla doğal olarak vücuttan atılacaklarını umdu.

KALANLARI SAĞDILAR

İrlanda Tıp Dergisi'ndeki rapora göre, kadın ilk hafta içinde beş pili vücudundan atmayı başardı ancak geri kalanı sıkışmıştı. Bu sebeple cerrahlar harekete geçti ve kalan 46 pili çıkardılar. Ancak dördü hala bağırsağında sıkışıp kalmıştı. Bu sebeple doktorlar kalan pilleri rektumundan sağarak anüsünden çıkardılar.

''OLAĞANDIŞI BİR YÖNTEM''

Dergi makalesi, "Bildiğimiz kadarıyla, bu vaka, tek seferde tüketildiği rapor edilen en yüksek pil sayısını temsil ediyor" diye açıkladı. Olay kesinlikle merak uyandıran bir şaşkınlığa yol açsa da, rapor okuyuculara pillerin yutulmasının oldukça ciddi sonuçlara yol açabilecek, “olağandışı” bir kendine zarar verme yöntemi olduğunu hatırlattı.



