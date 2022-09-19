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Doktorlar bile şaşırdı! Midesinden ve anüsünden tam 55 tane...

19.09.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dublin'deki St. Vincent Üniversite Hastanesi'nde çalışmakta olan sağlık personeli, karşılaştıkları vaka karşısında şoke oldu. Mide krampları ve şişkinlik şikayetiyle hastaneyi ziyaret eden 66 yaşındaki kadın hastanın midesinde, bağırsaklarında ve anüsünde keşfedilen şey doktorlar da dahil olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi.

Doktorlar bile şaşırdı! Midesinden ve anüsünden tam 55 tane...

Çekilen röntgenin ardından, 66 yaşındaki hastanın vücudunda düzinelerce yabancı cisim tespit edildi. Kadının midesinde ve bağırsaklarında toplam 55 tane pil vardı. Doktorlar yaşlı kadın mide krampları yaşamaya başladığında, pillerin ağırlığı nedeniyle şişmiş midesinin kasık kemiğinin üzerine çıktığını keşfetti. Neyse ki hiçbiri mide-bağırsak yolunu tıkamıyordu, bu yüzden doktorlar dışkılama yoluyla doğal olarak vücuttan atılacaklarını umdu.

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KALANLARI SAĞDILAR

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İrlanda Tıp Dergisi'ndeki rapora göre, kadın ilk hafta içinde beş pili vücudundan atmayı başardı ancak geri kalanı sıkışmıştı. Bu sebeple cerrahlar harekete geçti ve kalan 46 pili çıkardılar. Ancak dördü hala bağırsağında sıkışıp kalmıştı. Bu sebeple doktorlar kalan pilleri rektumundan sağarak anüsünden çıkardılar.

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''OLAĞANDIŞI BİR YÖNTEM''

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Dergi makalesi, "Bildiğimiz kadarıyla, bu vaka, tek seferde tüketildiği rapor edilen en yüksek pil sayısını temsil ediyor" diye açıkladı. Olay kesinlikle merak uyandıran bir şaşkınlığa yol açsa da, rapor okuyuculara pillerin yutulmasının oldukça ciddi sonuçlara yol açabilecek, “olağandışı” bir kendine zarar verme yöntemi olduğunu hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Tıp pil vaka
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