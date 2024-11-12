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Arkalarında mafya var! 1 milyon dolar ödeme, Gürcistan'da Arnavutluk'ta Makedonya'da satın alınan kulüpler işte her şeyin perde arkası

12.11.2024 11:46
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4 yayında yapılacak reklamın ödemesi anlaşması 1 milyon dolar! Konuşulan rakamlar korkunç... Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Batuhan Karadeniz ise yurt dışında firari durumda!

Arkalarında mafya var! 1 milyon dolar ödeme, Gürcistan'da Arnavutluk'ta Makedonya'da satın alınan kulüpler işte her şeyin perde arkası

Yasa dışı bahis soruşturmasında birbirinden farklı gerçekler ortaya çıkmaya başladı! Bu operasyon buz dağının görünen kısmı mı? Yurt dışında kaçak olarak yayınlar yapan Batuhan Karadeniz, Süper Lig'deki maçları yorumlamaya devam ediyor. Türkiye'de mafya bu spor alanındaki kara para düzenini keşfetti!

BALKANLARDAN KULÜP SATIN ALIYORLAR!

Futboldan anlamayan kişiler, yurt dışından kulüp alıyor! Özellikle Balkan ülkelerinden kulüp satın alan baronlar, maçları istedikleri gibi bitiriyorlar. Bu bahis baronları, ünlü isimlere ve sosyal medya fenomenlerine reklam yaptırıyor.

MAKEDONYA VE ARNAVUTLUK!

Satın alınan kulüpler genelde Makedonya ve Arnavutluk'tan tercih ediliyor. Gürcistan'daki düzen de bahis organizasyonlarına uygun olduğu için Gürcistan'da da kulüp satın alımları yapılıyor.

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SANAL BAHİS = DİJİTAL UYUŞTURUCU!

Bu reklamlarla milyonlarca gencin hayatları ellerinden alınıyor. Savcılık, yasa dışı bahis durumunu 'DİJİTAL UYUŞTURUCU' olarak nitelendirdi. Dijital uyuşturucu olan sanal bahis, aileleri bitirdi. Evlilikleri sonlandırdı.

İnsanların ellerindeki avuçlarındaki tüm birikimler bu bahis organizasyonuna yem oldu! Bununla birlikte bu sanal bahsin reklamını yapan kişiler de soruşturuluyor. Operasyonların devam edeceği ifade ediliyor.

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1 MİLYON DOLAR DAĞITIYORLAR

Bu reklamlar karşılığı ünlü isimlere dağıtılan tutarlar gerçekten inanılmaz! 1 milyon dolara kadar reklam ödemeleri yapılıyor. Bu ödemeler karşılığında ülkemizde nasıl bir yasa dışı bahis ağı olduğunu da tahmin edebilirsiniz...

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Batuhan Karadeniz yasa dışı bahis cezası
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