Arkeolojik veriler ışığında ok ve yay yapımını öğretiyorlar

"İnsanların en eski beslenme yöntemlerinden, en temel ihtiyaçlarından biri avcılıktır. Avlanabilmek amacıyla insanlar en eski kullandıkları ham madde olarak taşı ve ağacı seçerek, ok ve ok ucu yapımlarına başlamışlardır. Tabii zamanla teknolojiler gelişmiştir. Biz burada tarih öncesi dönemlerde Anadolu'da kullanılmış arkeolojik kazılarda ele geçirilmiş ok uçlarını örnek alarak bunları canlandırma çalışmaları yaptık. Bu şekilde geçmişin teknolojilerini anlama anlamında da önemli bir yol aldık."

Sarı, çalışmalarının, insanlık tarihinde başlarda avcılık, sonraları savaş ve geleneksel spor dalı ile özdeşleştirilen okçuluğun gelişimini anlamak bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

- "Kazılarda ok ve yay kalıntılarına rastlanması zordur"

Arkeolog ve okçuluk antrenörü Burcu Saygılı da taş veya metal gibi organik olmayan malzemeden üretilen ok uçlarının, bugüne kadar korunan ve arkeolojik kazı ile yüzey araştırmalarında sıkça rastlanan bir malzeme grubu olduğunu anlattı.

Önceki deneysel çalışmaların daha çok ok ucu ağırlıklı olduğunu vurgulayan Saygılı, "Ok uçlarının yanı sıra ok atmanın önemli bileşenlerinden olan ok ve yaya ait kalıntılara, organik malzemeden üretildiği için kazılarda rastlanması oldukça zordur. Çalışmalarımızda yay, ok gövdesi ve ucu gibi aletlerin üretim aşamalarını da araştırarak, kısıtlı bilgilerle ulaştığımız kültürleri anlamak için yeni bir imkan sunuldu." dedi.