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  4. Armağan Çağlayan'a katılan Bahar Candan'ın babası merak konusu oldu

Armağan Çağlayan'a katılan Bahar Candan'ın babası merak konusu oldu

14.05.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan, sosyal medya fenomeni Bahar Candan YouTube’da yayınlanan Gör Beni programında Armağan Çağlayan’a konuk oldu. Programda ilginç açıklamalar yapan Candan sıra dışı kıyafetiyle de dikkat çekerken, Candan'ın akademisyen babası merak konusu oldu.

Armağan Çağlayan'a katılan Bahar Candan'ın babası merak konusu oldu

İşte Benim Stilim ve Doya Doya Moda programlarıyla isimlerini duyuran Bahar Candan, YouTube’da yayınlanan Gör Beni programında Armağan Çağlayan’a konuk oldu.

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Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyorBahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

"Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten.” diyen Bahar Candan'ın bir üniversitede akademisyen olan babası merak konusu oldu.

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Hukuk öğrencisi olan Bahar Candan'ın babası yardımcı doçenttir. Doç. Dr. Hakan Candan, bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dersleri veriyor. Kentleşme üzerine dersler veren Hakan Candan, kızlarının çok zeki olduğuna dair bir açıklamada bulunmuştu.
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Bahar Candan her fırsatta ailesinin kültür ve eğitim seviyesine değinmektedir. Hakan Candan, aynı zamanda yerel bir gazetede köşe yazarlığı da yapmaktadır. Hakan Candan'ın Bahar Candan dışında Nihal Candan ve Su Candan isminde 2 kızı daha vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Bahar Candan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Neyle besleniyor bunlar çok merak ediyorum.
Yahu bir babanın kendi çocuklarının zeka seviyelerini ne olursa oldusun hep zekidir zaten.. Kendi içinden belki ayırım yapar fakat asla beli etmez.. Niye etsin ki? Böyle programlarıda seyretmem zaten

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