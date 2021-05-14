Armağan Çağlayan'a katılan Bahar Candan'ın babası merak konusu oldu

İşte Benim Stilim ve Doya Doya Moda programlarıyla isimlerini duyuran Bahar Candan, YouTube’da yayınlanan Gör Beni programında Armağan Çağlayan’a konuk oldu.

"Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten.” diyen Bahar Candan'ın bir üniversitede akademisyen olan babası merak konusu oldu.

Hukuk öğrencisi olan Bahar Candan'ın babası yardımcı doçenttir. Doç. Dr. Hakan Candan, bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dersleri veriyor. Kentleşme üzerine dersler veren Hakan Candan, kızlarının çok zeki olduğuna dair bir açıklamada bulunmuştu.



Bahar Candan her fırsatta ailesinin kültür ve eğitim seviyesine değinmektedir. Hakan Candan, aynı zamanda yerel bir gazetede köşe yazarlığı da yapmaktadır. Hakan Candan'ın Bahar Candan dışında Nihal Candan ve Su Candan isminde 2 kızı daha vardır.

