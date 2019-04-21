Armağan Çağlayan'dan Nagehan Alçı'ya olay sözler

Dobra paylaşımlarıyla adından söz ettiren televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, son olarak gazeteci Nagehan Alçı'yı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağlayan, Alçı'yı esprili bir dille eleştirerek antipatik bulduğunu söyledi.

"TESPİTLERİ TUTMUYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Maltepe'de miting yapmasıyla ilgili köşe yazısı yazan Nagehan Alçı, "İmamoğlu'na zarar verecek" dedi.

Armağan Çağlayan, Alçı'yı bu yazısından dolayı eleştirerek şunları söyledi: "Bir tek tespitinin dahi bugüne kadar tutmuşluğu yok ama, ben seviyorum kendisini.

Çünkü O ekrana çıkmasaydı, ekranların en antipatik yüzü olarak ben anılacaktım! Allah'tan ekrana çıktı da ben yırttım."

