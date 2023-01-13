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Armağan Çağlayan'dan üzen haber! "Ne beter bir şeymiş..."

13.01.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Akciğer kanseri tedavisi gören ve sevenlerine sık sık sağlık durumu hakkında bilgi veren Armağan Çağlayan, Twitter hesabından "Bu hastalık ne beter bir şeymiş" dedi.

Armağan Çağlayan'dan üzen haber! "Ne beter bir şeymiş..."

YouTube'da yaptığı programlarla son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından üzücü bir haberi takipçilerine duyurmuştu.

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Armağan Çağlayan, şunları dile getirmişti: Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim."

Akciğer kanseri teşhisi konulan Armağan Çağlayan, İzmir'de ameliyat edildi

Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren Çağlayan, 30 Kasım'da ameliyat olmuştu.

Kansere yakalanan Armağan Çağlayan taburcu oldu

"Ameliyat oldum, şimdilik kemoterapi yok" diyen ünlü sunucu, üzücü haberi ise şu sözlerle duyurmuştu.

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ARTIK VEDA ZAMANI

"Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube'a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi…

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Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda , başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle … Her şey için çooook teşekkürler … Minettarız…."

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İnzivaya çekilen Armağan Çağlayan'dan yeni bir paylaşım geldi. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan sözleriyle hayranlarını üzdü.

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"Bu hastalık beter bir şeymiş. Başın ağrısa, bacağını bir yere çarpsan, çarptığını bile bile doktora gitmek istiyorsun! Obsesyon!" diye yazan ünlü isme, takipçileri çok sayıda destek mesajı yazdı.

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