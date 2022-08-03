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Armağan Çağlayan'ın programında Yeşim Salkım'dan olay yaratan 'Hakan Uzan' itirafı: "Külliyen yalan!"

03.08.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşim Salkım, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım geçmişte yaşadıklarını, eski eşi Hakan Uzan ve Kral TV dönemine ilişkin merak edilenleri anlattı. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Uzan ile evli olduğu dönemde birçok sanatçıya engel olduğu iddiaları üzerine konuştu. Ünlü şarkıcı, Hakan Uzan'ın başında olduğu müzik kanalını hatırlatarak "Top 10'da birisi 1 numaraysa bilin ki Hakan Uzan onu beğenmiştir." dedi.

Armağan Çağlayan'ın programında Yeşim Salkım'dan olay yaratan 'Hakan Uzan' itirafı: "Külliyen yalan!"

Yeşim Salkım, Armağan Çağlayan'ın konuğu olduğu. Hakkında yanlış bilinenlere açıklık getiren ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, feminist yanının Duygu Asena kitapları okuduğu dönemde geliştiğini belirterek hiçbir zaman toplumun kendi hayatına karışma hakkı olmadığını vurguladı. Yeşim Salkım, programda Hakan Uzan ile evli olduğu döneme ilişkin iddialar üzerine de konuştu.

Yeşim Salkım'dan olay yaratan 'Hakan Uzan' itirafı

ESKİ DEFTERLER AÇILDI

Hakan Uzan, ağabeyi Cem Uzan ve babası Kemal Uzan'ın patronu olduğu müzik kanalı bir döneme damga vurmuştur. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın Hakan Uzan ile evli olması nedeniyle müzik listelerine müdahalede bulunduğu, Sezen Aksu'nun Hisar konserlerine çıkmasını engellediği iddia edilmiştir. Yeşim Salkım konuk olduğu programda iddiaların işlenmesi üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yeşim Salkım'dan olay yaratan 'Hakan Uzan' itirafı

YEŞİM SALKIM'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "KARARLARI CEM UZAN VERİRDİ"

Yeşim Salkım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Külliyen yalan. Hepsi yalan. Rumeli Hisarı konserlerinde Müstak Ayvaz ve Erol Köse listeleri hazırlarlardı. Hayatım boyunca Hakan Uzan'ın patronu olduğu müzik kanalındaki geceye bir kere katıldım. Ve yine hayatım boyunca onun iş yerine toplasan 5 kere gittim. Orada kararları önce Cem Uzan verirdi, sonra Hakan verirdi."

Yeşim Salkım'dan olay yaratan 'Hakan Uzan' itirafı

"ORADA KRALDAN ÇOK KRALCI OLANLARIN SÖZÜ GEÇERDİ"

Yeşim Salkım şehir efsanesi haline gelen iddialara ilişkin yaptığı açıklamayı "Bir de kraldan çok kralcı olanlar karar verirdi. Benim orada liste yapmam imkansızdı." diyerek noktaladı.

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cem uzan Yeşim Salkım
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