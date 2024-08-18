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  4. Armağan Çağlayan usta oyuncu Aydemir Akbaş'a 'Allah'sız' diyen takipçisine sert çıktı! Verdiği yanıtla gündemde

Armağan Çağlayan usta oyuncu Aydemir Akbaş'a 'Allah'sız' diyen takipçisine sert çıktı! Verdiği yanıtla gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 08:18
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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş 88 yaşında hayata gözlerini kapadı. Sanat dünyasını yasa boğan vefat haberinin ardından ünlü isimler usta oyuncuyu paylaşarak acılarını dile getirdiler. Bu isimlerden biri de Armağan Çağlayan oldu. Çağlayan'ın paylaşımına ise gelen bir yorum ünlü ismi çileden çıkardı.

MYNET-Akciğer kanseri tedavisi gören Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Aydemir Akbaş evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırılmış ve apar topar yoğun bakıma alınmıştı.

Önce entübe edildiği bilgisi ortaya çıkan Aydemir Akbaş'tan acı haber geçtiğimiz gün geldi. Usta oyuncu 88 yaşında hayata gözlerini kapadı. Sanat dünyasını yasa boğan vefat haberinin ardından ünlü isimler usta oyuncuyu paylaşarak acılarını dile getirdiler.

ARMAĞAN PAYLAŞIM

Aydemir Akbaş'ın vefatı üzerine Armağan Çağlayan da bir paylaşım yaptı ve 'Huzurla uyuyunuz Aydemir Bey…' notunu düştü. Çağlayan'un bu gönderisine ise bir takipçisi "Tam bi full inançsız Allahsız yine kavuştu Allah'a" yorumunu yaptı.

1 yorum

VERDİĞİ YANITLA GÜNDEM OLDU

Armağan Çağlayan gelen bu yoruma çok sinirlendi ve "Diyelim ki öyle. Bundan size ne?" diyerek yanıt verdi. Çağlayan'ın bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2 YORUM

Çağlayan'a 'kibarlığınız övgüye değer Armağan bey', 'çok haklı bir isyan, 'gerçekten size ne?' gibi yorumlar yapıldı.

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