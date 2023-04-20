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Armağan zıt anlamlısı nedir? Armağan kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

12.04.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, dil bilgisi ve kelime sayısı bakımından oldukça zengin olan bir dildir. Dilimizde, Türkçe kökenli kelimeler kadar farklı kökenli kelimeler bulunmaktadır. Kelime sayısının zenginliği ile anlatmak istediklerimizi rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Yazılı ve sözlü anlatımlarımızda kullandığımız kelimelerin eş ve zıt anlamlıları ise kapsamlı bir anlatım sunar. Peki, armağanın zıt anlamlısı nedir?

Armağan zıt anlamlısı nedir? Armağan kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar arasında çeşitli açılardan iletişimler oluşmuştur. Bir toplumun dili, dini ve kültürü farklı toplumları etkisi altına alabilir. Dil bilgisi ve kelime yapıları bir toplumun dilinin temel taşlarıdır. Türkçe de bu unsurlar açısından farklı dillerden etkilenmiş bir dildir. Dilimizde Türkçe kökenli kelimelerin yanında farklı kökenli kelimeler de bulunur. Armağan sözcüğü, günlük konuşma ve yazışma esnasında sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Armağan sözcüğü anlam itibari ile kişide olumlu bir ifade oluşturur. Armağan sözcüğü Eski Türkçe bir sözcüktür.

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Armağan kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükler yaygın olarak yer almaktadır. Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanımı anlatımı zenginleştirmeye yarar. Zıt anlamlı kelimeler birbirlerinin tamamen karşıtı bir anlam içerir. Cümle içinde kullandığımız kelimelerin bazıları birden fazla zıt anlama sahip olurken bazılarının zıt anlamlısı bulunmayabilir. Armağan sözcüğü yazılı ve sözlü anlatımda çok sık kullanılan bir sözcüktür. Armağan sözcüğü kullanım itibari ile karşıtı bulunmayan bir kelimedir. Bu sebeple armağan kelimesinin zıt anlamı yoktur.

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Armağanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Armağan sözcüğü anlam olarak bir kişiyi sevindirebilmek ve mutlu edebilmek için verilen maddi veya manevi bir şeydir. Genel olarak armağanlar özel günlerde verilen ve olumlu hisler uyandırmak için verilen şeydir. Armağan sözcüğü eş anlamlısı olan ama zıt anlamlısı bulunmayan bir sözcüktür. Armağanın zıt anlamlısı yoktur. Armağan zıt anlamlısı olan yani anlamsal olarak tam zıddını karşılayan bir sözcük dilimizde yoktur.

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