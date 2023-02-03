Yakın zıt anlamlısı nedir? Yakın kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yakın kelimesi birden fazla anlama sahiptir. Hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılan yakın kelimesi araştırılan konular arasındadır. Yakın kelimesi cümle içerisinde sıfat, isim ve zarf görevinde kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre yakın kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Az bir arayla ayrılmış olan zaman ya da yer.

Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan

Aralarında sıkı ilgi bulunan

Benzeyen

Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan şey

Uzak olmayan yer

Aralarında sıkı ilişki olan

Uzak olmadan

Yakın kelimesinin kullanım alanlarıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Yakın zamanda önemli bir sınava gireceğim.

Ameliyat sonrası bir yakınının refakat etmesi gerekiyor.

Yeni tanıştığı kadın kırklı yaşlarına yakındı.

Yakın zıt anlamlısı nedir?

Yakın kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Yakın, günlük konuşma sırasında hemen hemen herkesin kullandığı bir kelimedir. Türkçeyi daha etkin ve doğru kullanmak adına yakın kelimesinin ne anlama geldiği ve kökeni bilinmesi gereken konular arasındadır. Eski Türkçe kökenli olan yakın kelimesi yakınca, yakından, yan sözcüklerinden türetilmiştir. Anlam olarak birbiriyle farkı, karşıt anlamlı olan kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Türk dilinde her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Ancak yakın kelimesinin zıt anlamı bulunmaktadır. Yakın kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük şu şekildedir:

Uzak

Yakının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yakının zıt anlamı uzak kelimesidir. Uzak kelimesi anlam bakımından yakının karşıtıdır. Yakının zıt anlamlısı ile örnek cümleler: