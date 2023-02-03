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Yakın zıt anlamlısı nedir? Yakın kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

25.01.2023 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime haznesi bakımından oldukça geniştir. Birçok kelimeyi içinde barındıran Türk dili gelişimi bakımından farklı dillerden de etkilenmiştir. Bu etkileşim sırasında bazı kelimeler Türkçe sözlüğüne eklenmiştir. Bazı kelimeler ise Türkçe kökenlidir. Bunlardan biri de yakın kelimesidir. Peki, Türkçe kökenli olan ve birden fazla anlamda kullanılabilen yakın kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Yakın zıt anlamlısı nedir? Yakın kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yakın kelimesi birden fazla anlama sahiptir. Hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılan yakın kelimesi araştırılan konular arasındadır. Yakın kelimesi cümle içerisinde sıfat, isim ve zarf görevinde kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre yakın kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Az bir arayla ayrılmış olan zaman ya da yer.
  • Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan
  • Aralarında sıkı ilgi bulunan
  • Benzeyen
  • Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan şey
  • Uzak olmayan yer
  • Aralarında sıkı ilişki olan
  • Uzak olmadan

Yakın kelimesinin kullanım alanlarıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Yakın zamanda önemli bir sınava gireceğim.
  • Ameliyat sonrası bir yakınının refakat etmesi gerekiyor.
  • Yeni tanıştığı kadın kırklı yaşlarına yakındı.
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Yakın zıt anlamlısı nedir?

Yakın kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Yakın, günlük konuşma sırasında hemen hemen herkesin kullandığı bir kelimedir. Türkçeyi daha etkin ve doğru kullanmak adına yakın kelimesinin ne anlama geldiği ve kökeni bilinmesi gereken konular arasındadır. Eski Türkçe kökenli olan yakın kelimesi yakınca, yakından, yan sözcüklerinden türetilmiştir. Anlam olarak birbiriyle farkı, karşıt anlamlı olan kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Türk dilinde her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Ancak yakın kelimesinin zıt anlamı bulunmaktadır. Yakın kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük şu şekildedir:

  • Uzak
Son zıt anlamlısı nedir? Son zıt anlamlısı nedir?

Yakının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yakının zıt anlamı uzak kelimesidir. Uzak kelimesi anlam bakımından yakının karşıtıdır. Yakının zıt anlamlısı ile örnek cümleler:

  • Yeni aldığı ev, şehir merkezine oldukça uzak bir bölgedeydi.
  • Gelecek zaman düşündüğün kadar uzak değil.
  • Depremin etkisi çok uzaklardan hissedildi.
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