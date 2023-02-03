Yaramaz zıt anlamlısı nedir? Yaramaz kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yaramaz, Türkçe kökenli bir kelimedir. Hemen hemen herkesin sıklıkla kullandığı bir kelime olan yaramaz kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Genellikle çocuklar için kullanılan yaramaz kelimesi uslu durmayan, haşarı anlamına gelmektedir. Yaramaz kelimesi Türkçede cümlenin öğeleri bakımından sıfat görevi görmektedir. Türk Dil Kurumuna göre yaramaz kelimesinin anlamı ise:

Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan

Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı

Çapkın

Yaramaz kelimesiyle örnek cümleler vermek gerekirse:

Yaramaz çocuklar arabalara taş atıyordu

Taşınmadan önce bütün yaramaz eşyaları atmam gerekiyor

Çevresinde işe yaramaz birçok insan var

Yaramaz zıt anlamlısı nedir?

Türk dili kelime dağarcığı bakımından oldukça geniştir. Türkçe sözlüğünde bulunan kelimelerin birden fazla anlamı bulunabilmektedir. Bu sebeple Türkçeyi daha doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmek için kelimelerin anlamlarının bilinmesi önemlidir. Kelimelerin birden fazla anlamı olabileceği gibi bazı kelimelerin de zıt anlamlıları bulunmaktadır. Bunlardan biri de yaramaz kelimesidir. Dil bilgisinin en önemli konularından biri de zıt anlamlı kelimelerdir. Anlam olarak birbirinden farklı olan karşıt kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Türkçe dilinde bulunan her kelimenin bir zıt anlamı yoktur. Ancak yaramaz kelimesinin zıt anlamı bulunmaktadır. Yaramaz kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük:

Uslu

Yaramazın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Uslu kelimesi yaramazın zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Hem günlük yazı dilinde hem de konuşma dilinde sıklıkla karşımıza çıkan uslu kelimesi, çevreyi rahatsız etmeyen, uysal anlamına gelmektedir. Yaramazın zıt anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir: