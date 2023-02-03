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Yaramaz zıt anlamlısı nedir? Yaramaz kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

25.01.2023 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinde kullanılan birçok kelime vardır. Bu kelimelerin bir kısmı farklı dillerden gelip Türkçe sözlüğüne eklenmiştir. Bir kısmı da Türkçe kökenlidir. Bunlardan biri de yaramaz kelimesidir. Yaramaz kelimesi çoğunlukla olumsuz bir anlamı ifade etmektedir. Ayrıca yaramaz kelimesi sıklıkla çocuklar için kullanılmaktadır. Peki, yaramaz zıt anlamlısı nedir?

Yaramaz zıt anlamlısı nedir? Yaramaz kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yaramaz, Türkçe kökenli bir kelimedir. Hemen hemen herkesin sıklıkla kullandığı bir kelime olan yaramaz kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Genellikle çocuklar için kullanılan yaramaz kelimesi uslu durmayan, haşarı anlamına gelmektedir. Yaramaz kelimesi Türkçede cümlenin öğeleri bakımından sıfat görevi görmektedir. Türk Dil Kurumuna göre yaramaz kelimesinin anlamı ise:

  • Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
  • Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı
  • Çapkın

Yaramaz kelimesiyle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Yaramaz çocuklar arabalara taş atıyordu
  • Taşınmadan önce bütün yaramaz eşyaları atmam gerekiyor
  • Çevresinde işe yaramaz birçok insan var
İlk zıt anlamlısı nedir? İlk zıt anlamlısı nedir?

Yaramaz zıt anlamlısı nedir?

Türk dili kelime dağarcığı bakımından oldukça geniştir. Türkçe sözlüğünde bulunan kelimelerin birden fazla anlamı bulunabilmektedir. Bu sebeple Türkçeyi daha doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmek için kelimelerin anlamlarının bilinmesi önemlidir. Kelimelerin birden fazla anlamı olabileceği gibi bazı kelimelerin de zıt anlamlıları bulunmaktadır. Bunlardan biri de yaramaz kelimesidir. Dil bilgisinin en önemli konularından biri de zıt anlamlı kelimelerdir. Anlam olarak birbirinden farklı olan karşıt kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Türkçe dilinde bulunan her kelimenin bir zıt anlamı yoktur. Ancak yaramaz kelimesinin zıt anlamı bulunmaktadır. Yaramaz kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük:

  • Uslu
İleri zıt anlamlısı nedir? İleri zıt anlamlısı nedir?

Yaramazın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Uslu kelimesi yaramazın zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Hem günlük yazı dilinde hem de konuşma dilinde sıklıkla karşımıza çıkan uslu kelimesi, çevreyi rahatsız etmeyen, uysal anlamına gelmektedir. Yaramazın zıt anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Çocuklar uslu ve öğrenmeye hevesliydi
  • Uslu ve çekingen huyum ne kendimi ne de başkasını ifade etmem konusunda bana yardımcı olmuyordu.
İçeri zıt anlamlısı nedir? İçeri zıt anlamlısı nedir?

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