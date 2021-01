Armie Hammer hakkında eski sevgiliden bomba iddialar! 'Senden bir ısırık...'

Ünlü oyuncu Armie Hammer'ın birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve bunların tecavüzle yamyamlık fantezileri içerdiği iddiaları gündemi sarsmıştı. Hammer’ın eski kız arkadaşı, bu iddiaları destekleyecek açıklamalar yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) adını duyuran Hammer’ın konuştuğu kişiye ayak parmaklarını kesip kesemeyeceğini sorduğu ve kendisini yüzde 100 yamyam diye tanımladığı öne sürülmüştü.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Hammer’la hazirandan ağustosa kadar ilişki yaşayan Courtney Vucekovich, söz konusu mesajların sürpriz olmadığını söyledi. İlişkileri sırasında Hammer’ın bazı tuhaf davranışlarının olduğunu ancak bunların üstüne tekrar düşünmediğini ve görmezden geldiğini belirten Vucekovich, şu ifadeleri kullandı: Kaburgamı kırmak ve barbeküde pişirip yemek istediğini söylemişti.

KESİK GÖRÜNCE YALAMAK İSTEDİ

Vucekovic, Hammer’ın “Senden bir ısırık almak istiyorum’ dediğini, elini az da olsa kestiğinde emmek ya da yalamak istediğini belirtti ve şöyle konuştu: Dişlerinde deri bulunma düşüncesini seviyor.