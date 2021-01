Jennifer Lopez’le başrolü paylaşacaktı! Cinsel içerikli mesajlar Armie Hammer’ın sonunu getirdi

Call Me By Your Name filmiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Armie Hammer hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl boşanan aktörün evliyken sosyal medyadan "Seni yemek istiyorum, ben yamyamım" mesajını attığı kadının hastanelik olduğu iddia edildi.

Evli olduğu dönemde çok sayıda kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği konuşulan dünyaca ünlü oyuncu Armie Hammer'ın attığı şiddet içerikli cinsel mesajlar yüzünden bir kadının psikolojik destek aldığı da söylentiler arasında.

ARMİE HAMMER’IN ESKİ EŞİ OLANLARI BİLİYORDU

Armie Hammer’ın eski eşi Elizabeth Chambers'ın yakın bir arkadaşı basına, Armie Hammer'ın çok sayıda kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini ve onlarla fantezilerini gerçekleştirmek istediğini ileri sürdü. Aktörün tecavüz de içeren birçok fantezisini, Instagram üzerinden direkt mesajlarla bu kadınlara anlattığını da ekledi.

Elizabeth Chambers'ın, kocasının bu iddialar ortaya çıkana kadar hiç bilmediği bu yönünü duyunca da onu bir canavar olarak görmeye başladığı da ileri sürülenler arasında. Dışarıdan mutlu görünen çiftin evliliklerinin de bu yüzden bittiği söylentiler arasında.