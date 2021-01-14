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Jennifer Lopez’le başrolü paylaşacaktı! Cinsel içerikli mesajlar Armie Hammer’ın sonunu getirdi

14.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez’le başrolü paylaşacaktı! Cinsel içerikli mesajlar Armie Hammer’ın sonunu getirdi

Armie Hammer, hakkında sosyal medyada ortaya atılan şiddet içerikli cinsel mesajlar gönderdiğine dair iddialar sonrası ilk kez konuştu. İddialar için 'saçmalık' diyen Armie Hammer, Jennifer Lopez’le başrolü paylaşacağı Shotgun Wedding filminin kadrosundan çıkarıldı.

Call Me By Your Name filmiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Armie Hammer hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl boşanan aktörün evliyken sosyal medyadan "Seni yemek istiyorum, ben yamyamım" mesajını attığı kadının hastanelik olduğu iddia edildi.

Evli olduğu dönemde çok sayıda kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği konuşulan dünyaca ünlü oyuncu Armie Hammer'ın attığı şiddet içerikli cinsel mesajlar yüzünden bir kadının psikolojik destek aldığı da söylentiler arasında.

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ARMİE HAMMER’IN ESKİ EŞİ OLANLARI BİLİYORDU

Armie Hammer’ın eski eşi Elizabeth Chambers'ın yakın bir arkadaşı basına, Armie Hammer'ın çok sayıda kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini ve onlarla fantezilerini gerçekleştirmek istediğini ileri sürdü. Aktörün tecavüz de içeren birçok fantezisini, Instagram üzerinden direkt mesajlarla bu kadınlara anlattığını da ekledi.

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Elizabeth Chambers'ın, kocasının bu iddialar ortaya çıkana kadar hiç bilmediği bu yönünü duyunca da onu bir canavar olarak görmeye başladığı da ileri sürülenler arasında. Dışarıdan mutlu görünen çiftin evliliklerinin de bu yüzden bittiği söylentiler arasında.

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ARMİE HAMMER SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yaklaşık bir haftadır sosyal medyada ortaya atılan bu iddialar sonrası gözler aktöre çevrilmişti. Armie Hammer bu konuyla ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Aktör yaptığı kısa açıklamada iddiaları reddetti ve onlara 'saçmalık' dedi.

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SHOTGUN WEDDİNG FİLMİNDEN KOVULDU

Kadınlara yolladığı şiddet ve cinsellik içeren skandal özel mesajlar basına yansıyan Armie Hammer, Jennifer Lopez’le başrolü paylaşacağı Shotgun Wedding filminin kadrosundan çıkarıldı. Shotgun Wedding filminden kovulduğunu kabul etmeyen Armie Hammer Variety'ye yaptığı açıklamada, "Bu saçma iddialara yanıt vermiyorum, bunlar bana yönelik kötü niyetli sanal saldırılar. Filmden çekilmemin nedeni pandemi ortamında çocuklarımı dört ay boyunca film çekimi için bırakamam."

Jennifer Lopez ile Armie Hammer’ın başrollerini paylaştığı Shotgun Wedding cephesinde yeni gelişmeler varJennifer Lopez ile Armie Hammer’ın başrollerini paylaştığı Shotgun Wedding cephesinde yeni gelişmeler var

Armie Hammer, Sam Esmail’in Sean Penn ve Julia Roberts’lı yeni dizisi Gaslit’ten ayrıldı. Hammer’ın ayrılık sebebi, Paramount+ için hazırlanan, The Godfather’ın çekim sürecini konu alan The Offer’da rol alacak olması.

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