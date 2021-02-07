Armie Hammer'ın eski eşi yamyamlık tartışmasında sessizliğini bozdu

Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) filminin yıldızı Armie Hammer'ın eski eşi Elizabeth Chambers, ünlü oyuncunun yamyamlık tartışmasının merkezinde yer almasına dair sessizliğini bozdu.

Yakın zamanda sosyal medyaya Hammer'ın gönderdiğinin iddia edildiği mesajların sızması oyuncunun eleştiri oklarını üstüne çekmesine neden olmuştu. Hammer'ın pek çok kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilmişti.

Hammer'ın attığı iddia edilen mesajlar oyuncunun tecavüz ve yamyamlık fantezilerine işaret ediyordu. Mesajlar House of Effie isimli bir sosyal medya hesabından sızdırıldı. Sosyal medya hesabı Hammer'ın bir kadına gönderdiğini iddia ettiği mesajın "Yüzde 100 yamyamca" olduğunu ve ürkütücü bir diğer mesajda "ayak parmaklarını" kesmekten bahsettiğini öne sürmüştü.

'ŞOKE OLMUŞ DURUMDAYIM'

We Got This Covered'ın haberine göre mevcut tartışmalara dair bugüne kadar sessizliğini koruyan Chambers şu ifadeleri kullandı:



Haftalardır yaşananlarla uğraşmaya çalışıyorum. Şoke olmuş durumdayım, üzgünüm ve harap oldum. Üzüntü bir yana, dinliyorum ve bu hassas konularda dinlemeye ve kendimi eğitmeye devam edeceğim.