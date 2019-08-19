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Arnavutköy'de üç dakikada 20 bin liralık akü çalan şüpheliler kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de oto sanayi sitesine giren hırsızlar otomobil aküsü satan bir iş yerinden hırsızlık yaptı. İş yerinin kepenklerini açan, kapı kilitlerini kıran, içerideki aküleri araçlarına yükleyen şüpheliler, üç dakikada 20 bin liralık hırsızlık yaptı.

Arnavutköy'de üç dakikada 20 bin liralık akü çalan şüpheliler kamerada

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de oto sanayi sitesine giren hırsızlar otomobil aküsü satan bir iş yerinden hırsızlık yaptı. İş yerinin kepenklerini açan, kapı kilitlerini kıran, içerideki aküleri araçlarına yükleyen şüpheliler, üç dakikada 20 bin liralık hırsızlık yaptı. Çalan alarmı kıran şüphelilerin, hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Arnavutköy, İslambey Mahallesi Gaffar Sokak'ta bulunan hırdavat dükkanının önünde duran otomobildeki dört şüpheli, önce bir iş yerine girmek istedi. İş yerinin kepenklerini levyelerle açmaya çalışan hırsızlar, sabah erken saatlerde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan bir vatandaş tarafından fark edilince olay yerinden hızla uzaklaşarak başka bir iş yerine yöneldiler.

ÜÇ DAKİKADA 20 BİN LİRALIK HIRSIZLIK
İlk girişimlerinde başarılı olmayan şüpheliler, daha sonra 100 metre uzaklıktaki akü malzemeleri satan iş yerine yöneldi. Murat Öz'e ait iş yerine gelen hırsızlar, iş yeri kepenklerini söktü. Kepenklerin ardındaki kapı kilidini de kırdıktan sonra alarm sistemlerinin devreye girmesi üzerine hırsızlardan biri, elindeki levyeyle alarm cihazını kırdı. İçeri giren hırsızlar, üç dakika içinde 20 akü çaldıkları iş yerinden hızlıca ayrıldı. Hırsızların, soygun anları ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İŞYERİ SAHİBİ: 15-20 BİN LİRALIK ZARARIMIZ VAR
Alarm sisteminin uyardığı iş yeri sahibi Murat Öz, "Bayramın dördüncü günü sabah 07.20'de telefonumuz çaldı. İş yerine taktırdığımız alarm sisteminin haber merkezi tarafından arandık. Dükkanımıza giriş yapıldığını ve bilgimizin olup olmadığı sorulunca biz de bilgimizin olmadığını söyledik ve hemen polise haber verildi. Yaklaşık sekiz dakika sonra geldiğimizde iş yerimizin kepenkleri yerdeydi. Kapılarımızın kilitleri kırılmıştı. İçeriye girip güvenlik kameralarını izlediğimizde bir araçla biri şoför, dört kişinin geldiği görülüyor. Dükkanımızdan yaklaşık 20 tane akü çalındı. Kepenklerimiz kırıldı, kapılarımız bozuldu. 15-20 bin liraya yakın zararımız var. Sabah saat 07.20'de gün aydınlık iken bu işleri nasıl yapıyorlar, nasıl cesaret ediyorlar anlamıyorum. Gerçekten çok şaşkınız. Öğrendiğimiz kadarıyla bizden önce başka bir iş yerine daha girmeye çalışıyorlar. Birileri tarafından fark edilince bizim dükkanımıza yöneliyorlar. Polisimizin gerekli çalışmayı yaparak bu suçluları bir an evvel yakalamasını bekliyoruz" dedi.

"KOMŞUMUZ SAYESİNDE HIRSIZLARIN HEDEFİ OLMAKTAN KURTULDUK"
İş yerinin soyulmasının işe gitmek üzere aracına binmeye çalışan komşuları sayesinde önlendiğini söyleyen Emre Karadaş ise,"Hırsızların geldiği aracın plakası da kameralardan çok net gözüküyor. 34 GU 522 plakalı araçla gelmişler. Plaka ile oynanmış gibi görünmüyor ama araç çalıntı olabilir. Umarız kısa sürede yakalanırlar. Esnaf arkadaşlara uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle karşınızdaki dükkanların kameraları kırılıyorsa emin olun asıl hedef sizsiniz. Kamera kırılan iş yerinin karşısındaki dükkanlar genellikle hedef olarak seçiliyor. Esnaf arkadaşlarımızı bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de üç dakikada 20 bin liralık akü çalan şüpheliler kameradaArnavutköy'de üç dakikada 20 bin liralık akü çalan şüpheliler kameradaArnavutköy'de üç dakikada 20 bin liralık akü çalan şüpheliler kameradaArnavutköy'de üç dakikada 20 bin liralık akü çalan şüpheliler kamerada

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