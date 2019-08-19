Arnavutköy'de üç dakikada 20 bin liralık akü çalan şüpheliler kamerada

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de oto sanayi sitesine giren hırsızlar otomobil aküsü satan bir iş yerinden hırsızlık yaptı. İş yerinin kepenklerini açan, kapı kilitlerini kıran, içerideki aküleri araçlarına yükleyen şüpheliler, üç dakikada 20 bin liralık hırsızlık yaptı. Çalan alarmı kıran şüphelilerin, hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy, İslambey Mahallesi Gaffar Sokak'ta bulunan hırdavat dükkanının önünde duran otomobildeki dört şüpheli, önce bir iş yerine girmek istedi. İş yerinin kepenklerini levyelerle açmaya çalışan hırsızlar, sabah erken saatlerde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan bir vatandaş tarafından fark edilince olay yerinden hızla uzaklaşarak başka bir iş yerine yöneldiler.

ÜÇ DAKİKADA 20 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

İlk girişimlerinde başarılı olmayan şüpheliler, daha sonra 100 metre uzaklıktaki akü malzemeleri satan iş yerine yöneldi. Murat Öz'e ait iş yerine gelen hırsızlar, iş yeri kepenklerini söktü. Kepenklerin ardındaki kapı kilidini de kırdıktan sonra alarm sistemlerinin devreye girmesi üzerine hırsızlardan biri, elindeki levyeyle alarm cihazını kırdı. İçeri giren hırsızlar, üç dakika içinde 20 akü çaldıkları iş yerinden hızlıca ayrıldı. Hırsızların, soygun anları ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.