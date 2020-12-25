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Arnold Schwarzenegger'in bu hali kızını ağlattı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 25.12.2020 11:14 | Son Güncelleme:
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Arnold Schwarzenegger'in bu hali kızını ağlattı

Arnold Schwarzenegger, katıldığı bir etkinlikte kızının Terminator 2 setine geldiğinde onu makyajla görünce gözyaşları içinde kaldığı anısını anlattı.

Arnold Schwarzenegger'in en ünlü karakteri Terminatör yüzünden küçük kızı travma geçirdi. Terminator 2: Judgment Day setinde babasını ziyarete giden küçük kız babasının makyajlı halini görünce göz yaşlarını tutamadığını anlattı. Terminatör serisindeki ikinci film, orijinali gölgede bırakmayı başaran kritik ve ticari bir başarıydı. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick ve Edward Furlong'un rol aldığı film birkaç Oscar kazandı ve hala tüm zamanların en iyi devam filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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TERMİNATÖR MAKYAJINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katılan Arnold Schwarzenegger, küçük kızıyla yaşadığı anısını anlattı. Eşi ve çocuklarının onu sette ziyaret etmesini çok sevdiğini söyleyen Arnold Schwarzenegger’in küçük kızı ile Terminatör 2 setinde yaşadıkları dinleyiciler güldürdü.

"Katherine, Terminator 2'yi çekerken sete gelirdi. Yüzümün yarısı eridiğinde ve gözümdeki ışıkla beni gördüğünde dehşete kapıldı. Beni öyle görünce sette çığlık atmaya ve ağlamaya başladı çünkü babasının neden böyle göründüğünü anlamadı."

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Terminatör’ün kızı Katherine Schwarzenegger artık 31 yaşında. Babası gibi aksiyon filmlerinin yıldız isimlerinden Chris Pratt ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdi. Arnold Schwarzenegger damadı Pratt’ı "harika bir koca ve iyi bir damat " olarak niteledi.

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