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Aromalı prezervatif satışlarında artış görüldü! Sebebine kimse inanamadı

24.07.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Durgapur kentinde aromalı prezervatif satışları, gençlerin içinde bulunan solüsyonu sarhoş olmak için kullanması üzerine inanılmaz bir artış gösterdi. Bu artış üzerine alarma geçen yetkililer olayın perde arkasını araştırmaya devam ediyor.

Aromalı prezervatif satışlarında artış görüldü! Sebebine kimse inanamadı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bulunan bir şehir olan Durgapur'daki yetkililer, prezervatif satışlarındaki artışın ardından endişe duymaya başladı. Bu artışın sebebinin gençlerin aromalı prezervatiflerde bulunan solüsyonu sarhoş olmak için kullanması olduğu ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü.

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YETKİLİLERE BİLDİRDİ

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Yerel esnaf, eskiden günde üç ya da dört paket sattıkları aromalı prezervatiflerin şimdi raflarda kalmayacak kadar hızla tükendiğini fark etti. Bir dükkan sahibi, sonunda genç bir adama neden bu kadar çok prezervatif aldığını sorunca, prezervatifleri sarhoş olmak için kullandıklarını öğrenmesi üzerine olay yetkililere bildirildi.

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BAĞIMLILIK YAPIYOR

Gençlerin, prezervatifleri belli bir işlemden geçirerek aromatik bir bileşik açığa çıkardıkları ve bunun onları yaklaşık 10 ila 12 saat boyunca sarhoş tutacağı öğrenildi. Durgapur Bölüm Hastanesi'nde çalışan Dheeman Mandal, "Prezervatifler aromatik bileşikler içerir. Alkol oluşturmak için parçalanır. Bağımlılık yapar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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