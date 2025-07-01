Arsenal transferi duyurdu: Kepa Arrizabalaga resmen Kuzey londra ekibinde... Yıldız isimle Galatasaray da ilgilenmişti

İngiliz devi Arsenal Kepa Arrizabalaga transferinde mutlu sona ulaştı. Kuzey Londra ekibi ile sözleşme imzalayan yıldız kaleci imza sonrası açıklamalarda bulundu. İspanyol kaleci, Arsenal'de olmaktan çok mutlu olduğunu aktararak, "Bu kulüpte gösterilen hırs, Mikel Arteta ve Inaki Cana ile konuştuğumda, bana kazanma arzularını ne kadar gösterdiklerini gördüm. Kazanmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum ve umarım hep birlikte bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ!

Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına giren Galatasaray için geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Kaleci Kepa ile temas kuran Cimbom, oyuncunun şartlarını sordu. Menajeri ile bir araya gelen sarı kırmızılılar oyuncunun Türkiye’ye gelme konusundaki bakış açısını sordu. Yıldız kalecinin Türkiye fikrine sıcak olmadığı gelen bilgiler arasındaydı.

REKOR ONDA...

Altyapısından yetiştiği Athletic Bilbao'dan 2018 yazında Chelsea'ye transfer olan Kepa, 80 milyon avroyla bonservis bedeli en yüksek kaleci olarak kayıtlara geçti.