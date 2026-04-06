Artemis II rekor kırdı! NASA duyurdu: 'En uzak mesafeye ulaşıldı"

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Artemis II görevinde yer alan mürettebat, Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak Ay'a yapılan insanlı yolculukta en uzak mesafe rekorunu kırdı. Bu mesafenin, 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan rekoru yaklaşık 6 bin 600 kilometre daha aştığı belirtildi.

NASA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevi kapsamında kırılan rekor, "insanlık tarihi için yeni bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

EN UZAK MESAFEYE ERİŞİLDİ

Paylaşımda, Artemis II mürettebatının Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye eriştiği bildirildi.

REKOR KIRILDI

Bu mesafenin, 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan rekoru yaklaşık 6 bin 600 kilometre daha aştığı belirtildi.

Mürettebatın, Ay'a yaklaşırken Görev Kontrol Merkezi ile yaklaşık 40 dakika boyunca iletişim kesintisi yaşaması bekleniyor.

NASA, 1 Nisan'da 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay'a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

SİSTEMLER TEST EDİLECEK

Toplam 4 kişiden oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dişçileri sahte çıktı! "Memnunduk ama doktor değilmiş"Dişçileri sahte çıktı! "Memnunduk ama doktor değilmiş"
Kocasını öldürüp cinsel organını köpeğine yedirdi!Kocasını öldürüp cinsel organını köpeğine yedirdi!

Anahtar Kelimeler:
NASA Ay (Dünya'nın uydusu)
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

