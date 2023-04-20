EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Artı zıt anlamlısı nedir? Artı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Artı zıt anlamlısı nedir? Artı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

12.04.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe geniş kurallara sahip ve kapsamlı bir dildir. Cümle kurarken kullandığımız her kelime ifade etmek istediğimiz duygu ve düşünceleri tanımlar. Dilimiz, kelime sayısı olarak oldukça zengin olduğu için anlatmak istediklerimizi net bir şekilde ifade edebiliriz. Dilimizde bulunan eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler de bize bu anlamda yardımcı olur. Cümle içinde kullanılan kelimelerin zıt anlamlısı merak edilebilir. Peki, artının zıt anlamlısı nedir?

Artı zıt anlamlısı nedir? Artı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe farklı kökenli kelimeler sayesinde oldukça zengin kullanma sahip bir dildir. Farklı toplumlarla var olan etkileşimi sayesinde, tarih boyunca dilimiz zenginleşmiştir. Dilimiz, dil bilgisi yönünden de oldukça geniş bir kural ağına sahiptir. Cümle içinde kullanılan sözcüklerin eş anlamlıları ve zıt anlamlıları bulunur. Bu kelimeler bizim ifademizi daha güçlendirmek için kullanılır. Dilimizde bulunan kelimelerin bazıları birden çok zıt anlama sahip olurken, bazılarının zıt anlamlısı bulunmayabilir. Artı sözcüğü, günlük yazılı ve sözlü iletişimde sıkça kullanılan bir sözcüktür. Kelimenin anlamı ile eş ve zıt anlamlısı herkese çok bilindik gelse de bazen karıştırılabilir. Bu sebeple artı kelimesi ile ilgili araştırma yapılmaktadır.

Yaş zıt anlamlısı nedir? Yaş zıt anlamlısı nedir?

Artı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı sözcükler dilimizde yaygın olarak bulunur. Zıt anlamlı sözcükler birbirlerinin karşıt anlamlarını verirler. Artı zıt anlamlısı bulunmaktadır. Artı sözcüğü Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe “art” sözcüğünden türemiş olan kelime, geniş bir kullanım alanına sahiptir. TDK’ye göre artı kelimesinin anlamı şöyledir:

  • Matematikte toplama işleminde kullanılan işaretin adı, zait
  • Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan, pozitif
  • Fazlalık

Artı kelimesinin zıt anlamı olan kelime “eksi” sözcüğüdür. Artı sözcüğünün karşıtı bir anlam belirtmek istediğimizde eksi kelimesini kullanabiliriz.

Yapay zıt anlamlısı nedir? Yapay zıt anlamlısı nedir?

Artının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Artı kelimesi ve artının zıt anlamlısı cümle içinde oldukça sık kullanılan kelimelerdir. Artının zıt anlamlısı olan eksi sözcüğü ile kurulabilecek örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Matematik dersinde eksi sayıları öğrenmek onun için çok zordu.
Somut zıt anlamlısı nedir? Somut zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranıBİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranı
AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?
Anahtar Kelimeler:
artı zıt anlamlar zıt anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları ne iş yapar?

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları ne iş yapar?

AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?

AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.