Artı zıt anlamlısı nedir? Artı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe farklı kökenli kelimeler sayesinde oldukça zengin kullanma sahip bir dildir. Farklı toplumlarla var olan etkileşimi sayesinde, tarih boyunca dilimiz zenginleşmiştir. Dilimiz, dil bilgisi yönünden de oldukça geniş bir kural ağına sahiptir. Cümle içinde kullanılan sözcüklerin eş anlamlıları ve zıt anlamlıları bulunur. Bu kelimeler bizim ifademizi daha güçlendirmek için kullanılır. Dilimizde bulunan kelimelerin bazıları birden çok zıt anlama sahip olurken, bazılarının zıt anlamlısı bulunmayabilir. Artı sözcüğü, günlük yazılı ve sözlü iletişimde sıkça kullanılan bir sözcüktür. Kelimenin anlamı ile eş ve zıt anlamlısı herkese çok bilindik gelse de bazen karıştırılabilir. Bu sebeple artı kelimesi ile ilgili araştırma yapılmaktadır.

Artı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı sözcükler dilimizde yaygın olarak bulunur. Zıt anlamlı sözcükler birbirlerinin karşıt anlamlarını verirler. Artı zıt anlamlısı bulunmaktadır. Artı sözcüğü Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe “art” sözcüğünden türemiş olan kelime, geniş bir kullanım alanına sahiptir. TDK’ye göre artı kelimesinin anlamı şöyledir:

Matematikte toplama işleminde kullanılan işaretin adı, zait

Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan, pozitif

Fazlalık

Artı kelimesinin zıt anlamı olan kelime “eksi” sözcüğüdür. Artı sözcüğünün karşıtı bir anlam belirtmek istediğimizde eksi kelimesini kullanabiliriz.

Artının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Artı kelimesi ve artının zıt anlamlısı cümle içinde oldukça sık kullanılan kelimelerdir. Artının zıt anlamlısı olan eksi sözcüğü ile kurulabilecek örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz: