Arto'dan Ebru Gündeş'e sert sözler!

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Amerika’ya, eşi Reza Zarrab’ın yanına uçan ve daha o zamanlarda adı hamilelik dedikodularına karışan Ebru Gündeş’in adı yeniden gündemde…

Sanatçının Mart ayında, şu anda anlaşması bulunan restoran ile sözleşmesini sonlandırıp Amerika’ya uçacağı ve ikinci çocuğunu da burada kucağına alacağı iddia edilmişti.

ARTO’DAN GÜNDEŞ’E AĞIR GÖNDERME

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programına konuk olan şarkıcı Arto, Ebru Gündeş’le ilgili hamilelik haberinin gündeme getirilmesinin ardından sert sözler söyledi.

Geçmiş yıllara ait yaşanmış bir olayı hatırlatan Arto, “Benim babam ölü diyen kadına, hamile değilim dese ne kadar inanabilirsin” diye sordu.

Gündeş’in sanatına saygı duyduğunu söyleyen Arto ‘Zirvede kalabilmek adına ne yalanlar söyleyebileceğine şaşırırsınız’ şeklinde konuştu.

