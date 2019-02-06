MAGAZİN

Arto'dan Ebru Gündeş'e sert sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.02.2019 14:09 | Son Güncelleme

Hamile olduğu iddia edilen ancak her fırsatta bu iddiaları yalanlayan Ebru Gündeş'e Arto'dan sert sözler... Arto Gündeş için açtı ağzını yumdu gözünü.

Arto'dan Ebru Gündeş'e sert sözler!

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Amerika’ya, eşi Reza Zarrab’ın yanına uçan ve daha o zamanlarda adı hamilelik dedikodularına karışan Ebru Gündeş’in adı yeniden gündemde…

Sanatçının Mart ayında, şu anda anlaşması bulunan restoran ile sözleşmesini sonlandırıp Amerika’ya uçacağı ve ikinci çocuğunu da burada kucağına alacağı iddia edilmişti.

ARTO’DAN GÜNDEŞ’E AĞIR GÖNDERME

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programına konuk olan şarkıcı Arto, Ebru Gündeş’le ilgili hamilelik haberinin gündeme getirilmesinin ardından sert sözler söyledi.

Geçmiş yıllara ait yaşanmış bir olayı hatırlatan Arto, “Benim babam ölü diyen kadına, hamile değilim dese ne kadar inanabilirsin” diye sordu.

Gündeş’in sanatına saygı duyduğunu söyleyen Arto ‘Zirvede kalabilmek adına ne yalanlar söyleyebileceğine şaşırırsınız’ şeklinde konuştu.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Bir an olsun yanından ayrılmıyor!Bir an olsun yanından ayrılmıyor!
Ölen babasıyla ilgili yazdıkları tüyleri diken diken ettiÖlen babasıyla ilgili yazdıkları tüyleri diken diken etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş ebru gündeş hamile arto

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Adriana Lima'dan Metin Hara itirafı! 'Metin beni...'

Adriana Lima'dan Metin Hara itirafı! 'Metin beni...'

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Dalkılıç Hande Erçel'i yalnız bırakmıyor

Bir an olsun yanından ayrılmıyor!

Seray Kaya'dan babasına veda...

Ölen babasıyla ilgili yazdıkları tüyleri diken diken etti

Master Chef jürisi Somer Sivrioğlu eşini aldattı! Eşi sessizliğini bozdu

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney nişanlandı

Parmağındaki yüzük ele verdi

Aleyna Tilki'ye Liam Vandiar’dan yorum geldi

Dünyaca ünlü yakışıklı modelin radarına girdi

Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Kıvanç Tatlıtuğ'un gözleri kanatan kıyafeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.