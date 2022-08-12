YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

12.08.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin-Ardanuç kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

ARTVİN (AA) – Artvin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su bastı.

Kentte saat 22.30 sularında başlayarak bir saat etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Tıkanan rögar ve su kanallarını, belediye ekipleri ve vatandaşlar açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, yağış sonrası su baskınlarından zarar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlattı.

Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

Taşkınlar nedeniyle sökülen kaldırım ve kilit parke taşları nedeniyle mahalle aralarındaki bazı yollar zarar gördü.

- Artvin-Ardanuç kara yolu ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre Artvin-Ardanuç kara yolunun yaklaşık 30. kilometresinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve toparlak parçaları yola sürüklendi. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken bölgede araç kuyrukları oluştu. Yolun açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kano antrenmanı yapıldıBorçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kano antrenmanı yapıldı
GÜNCELLEME - Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdiGÜNCELLEME - Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans LigiFutbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Anahtar Kelimeler:
Artvin sağanak

Artvin Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
03:33
Sabah
05:12
Öğle
12:23
İkindi
16:14
Akşam
19:24
Yatsı
20:56
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.